Encuentran a Internos Maniatados y con Signos de Violencia en Anexo de Coahuila

Un interno escapó de un centro de rehabilitación debido a las presuntas agresiones que recibía, durante la inspección, las autoridades encontraron a tres internos maniatados y con signos de violencia.

Se dio a conocer que los familiares del interno que escapó, denunciaron los hechos registrados en el anexo ubicado en la colonia Palmeras, en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

Escapa Interno de Centro de Rehabilitación por Presuntas Agresiones en Parras.

Al recibir la denuncia en el Ministerio Público, se inició de inmediato una investigación en el lugar, donde se detectaron diversas anomalías, ya que la propiedad no estaba adecuada para brindar este tipo de servicio.

La denuncia fue presentada en contra de los llamados "padrinos", luego de que uno de los internos declarara que estos sujetos presuntamente los golpeaban. Durante la inspección se halló a tres personas atadas de pies y manos, con hematomas en el rostro y cuerpo. Tres familias interpusieron la denuncia correspondiente, y la Fiscalía supervisó el rescate del resto de los internos.

Fallece interno de 44 Años Tras Ser Golpeado en Gómez Palacio

La tarde del 23 de mayo de 2025, un hombre de 44 años falleció tras ser agredido mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación en Gómez Palacio. La víctima identificada como Julio César, fue llevada al área de urgencias de la Cruz Roja, donde el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Tres hombres, involucrados en el ataque, fueron detenidos en el lugar, mientras que la Vicefiscalía Región Laguna inició las investigaciones correspondientes. El cuerpo de Julio fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

