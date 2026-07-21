Hallan a Recién Nacido Sin Vida en Calles de Naucalpan, en Edomex

Un recién nacido fue hallado sin vida este martes 21 de julio de 2026 en calles del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el bebé habría sido encontrado sin signos vitales entre las calles Artículo 27 y 1 de Mayo, en la colonia Plan de Ayala.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan de Juárez, quienes acordonaron la zona a la espera de la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado de México.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del recién nacido hallado este lunes en calles del municipio mexiquense.

¿Cuál es la pena por abandonar un bebé en México?

En México, abandonar a un bebé es un delito tipificado en los códigos penales. La pena depende de si el menor sufre daños o fallece.

Sin daños al menor: La pena oscila entre un mes y cuatro años de prisión. Además, el responsable pierde la patria potestad o tutela.

Con lesiones o muerte: Si el bebé sufre daños físicos, psicológicos o muere, los cargos se agravan, pudiendo ser juzgado como tentativa de homicidio, lo que eleva los años de cárcel.

AMP