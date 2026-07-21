Seguridad

Hallan a Recién Nacido Sin Vida en Calles de Naucalpan, en Edomex

El bebé habría sido encontrado sin signos vitales entre las calles Artículo 27 y 1 de Mayo, en la colonia Plan de Ayala

Elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan de Juárez acordonaron el lugar. Foto: N+Elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan de Juárez acordonaron el lugar. Foto: N+
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