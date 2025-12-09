Choque Entre Tráiler y Tren Deja una Mujer Lesionada en Ramos Arizpe

Minutos después de la 13:00 horas de este martes 9 de diciembre, se registró un accidente entre un tráiler y un tren en el cruce de las vías del ferrocarril con la carretera a Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe. En el percance también se vio involucrada una camioneta.

El Departamento de Protección Civil y Bomberos informó que el conductor del tráiler intentó cruzar las vías antes del paso del tren, lo que derivó en la colisión. Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados y asegurar la zona.

Tráiler Choca con Tren al Intentar Ganarle el Paso en Ramos Arizpe.

Ambos conductores fueron valorados por paramédicos, el operador del tráiler resultó ileso, mientras que una mujer de 59 años que viajaba en la camioneta fue trasladada a un hospital para su atención médica. Debido al incidente, se reportó tráfico complicado en el área y se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas.

Camioneta choca contra vagón de tren en Torreón

Una camioneta intentó ganarle el paso al tren y chocó contra uno de los vagones en la ciudad de Torreón.Un hombre adulto y dos mujeres pasajeras sufrieron crisis nerviosa luego del accidente, por lo que fueron atendidos en el lugar por personal de emergencias.

Nota relacionada: Camioneta Choca Contra Tren al Intentar Ganarle Paso al Poniente de Torreón

Los hechos ocurrieron en el cruce de las colonias Antigua Aceitera y Compresora, al poniente de la ciudad. El accidente fue reportado durante la tarde del miércoles 22 de octubre, al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los ocupantes del vehículo.

Historias recomendadas: