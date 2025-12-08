Humbe Anuncia Conciertos en Torreón y Saltillo; ¿Cuándo Inicia la Venta de Boletos?

El cantante Humbe anunció a través de sus redes sociales su nuevo tour “Dueño del Cielo” para el 2026, el cual ofrecerá conciertos en diversas ciudades de Estados Unidos como San Diego, Los Ángeles y Florida, así como en varias entidades de México, entre ellas Monterrey, Morelia, Puebla, Hermosillo, Saltillo y Torreón.

Los conciertos programados para la región se llevarán a cabo el 24 de abril de 2026 en el Parque Las Maravillas en Saltillo y el 26 de septiembre de 2026 en el Coliseo Centenario de Torreón.

Este tour marcará un esperado reencuentro entre el artista y sus seguidores, ya que Humbe se presentó por última vez en Torreón el 4 de mayo de 2024, evento en el que logró una gran asistencia. En esta nueva gira, los asistentes podrán volver a corear algunos de sus éxitos más conocidos como “Patadas de Ahogado”, “Kintsugi”, “Amor de Cine” y “Te lo Prometo”.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el concierto de Humbe en Saltillo y Torreón?

Se dio a conocer que en ambas ciudades la venta de boletos iniciará este viernes 12 de diciembre a través de plataformas de venta en línea. Por lo que se recomienda a los fans estar atentos de las actualizaciones oficiales que se estarán compartiendo en los próximos días.

De acuerdo con la información difundida por Humbe, el tour “Dueño del Cielo” contempla presentaciones en más de 25 ciudades de México, además de una extensa gira por Estados Unidos, donde el cantante se presentará en más de 20 ciudades.

