Humbe Anuncia Concierto en 2026 en la Arena Monterrey: ¿Cuándo Inicia la Venta de Boletos?

El cantante regiomontano, Humbe, ha anunciado su nueva gira que comenzará en la ciudad que lo vio crecer, Monterrey, Nuevo León, marcando el inicio oficial de una etapa importante en su carrera como cantante. El tour que visitará algunas ciudades de México llevará como nombre El Dueño del Cielo Tour.

El anuncio ha generado una expectativa especial entre los fans regios, sobre todo porque la última vez que Humbe se presentó en Monterrey fue en octubre de 2024, cuando ofreció dos fechas consecutivas que lograron sold out, lo que dejó a miles de sus seguidores sin la posibilidad de presenciar su espectáculo.

En esta ocasión, el cantante regiomontano se presentará el próximo 7 de febrero de 2026 en la Arena Monterrey en punto de las 9:00 de la noche. Luego de hacerse oficial esta fecha, sus seguidores comenzaron a compartir en redes sociales la imagen promocional de esta gira, la cual llamó su atención.

Fue en las redes sociales, de la boletera y del recinto donde se presentará, que se se compartió el póster oficial del tour El Dueño del Cielo, donde Humbe aparece suspendido entre nubes, una imagen que acompaña la narrativa artística de esta nueva etapa.

¿Cuándo y dónde venderán los boletos para El Dueño del Cielo Tour?

Más de 20 ciudades formarán arte del tour El Dueño del Cielo; además, Humbe también visitará diferentes puntos del país vecino, Estados Unidos. Se espera que conforme avancen las ventas de este concierto se vayan revelando nuevas fechas.

Será el próximo 12 de diciembre cuando se llevará a cabo la venta de boletos de manera digital. Hasta el momento se desconoce si habrá alguna preventa o si se podrán adquirir de manera presencial los tickets de este evento. La boletera encargada de vender las entradas para El Dueño del Cielo Tour será Super Boletos.

