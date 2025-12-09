Aseguran Combustible Durante Cateo en Inmueble en Gómez Palacio

La Fiscalía General de la República de Durango (FGED) informó sobre el aseguramiento de combustible al interior de un inmueble ubicado en Gómez Palacio. La diligencia se realizó tras el cumplimiento de una orden de cateo, mediante la cual elementos de seguridad arribaron al lugar y realizaron las inspecciones correspondientes. De acuerdo con los informes preliminares, existe la presunción del delito de almacenamiento de hidrocarburos.

El hecho se registró como resultado de un operativo conjunto entre fuerzas estatales, federales y personal de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes coordinaron acciones para ejecutar la orden judicial.

FGED Asegura Combustible en Inmueble en Gómez Palacio.

En el inmueble se aseguró un tanque con capacidad de 45 mil litros que contenía aproximadamente 20 mil litros con características de hidrocarburo. Asimismo, se incautó una bomba de transferencia con contador de litros, una manguera con pistola despachadora, además de ocho mangueras de alta presión de diversas longitudes y diámetros.

Debido a lo asegurado, el inmueble quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación.

Policía Estatal de Coahuila asegura pipa de combustible en carretera Saltillo-Torreón

La mañana del lunes 8 de diciembre, elementos de la Policía Estatal de Coahuila aseguraron una pipa cargada con combustible sobre la carretera libre Saltillo-Torreón, a la altura del libramiento norponiente.

El conductor de la pipa fue detenido después de que no logró comprobar la procedencia y origen legal del hidrocarburo. La unidad fue custuiodiada bajo un fuerte operativo y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en el bulevar Francisco Coss de la ciudad de Saltillo.

