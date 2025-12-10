Muere Enfermera al Ser Embestida Presuntamente por Militar en Tramo Piedras Negras-Acuña

Una enfermera que se desplazaba en su motocicleta sobre la carretera federal número 2, en el tramo Piedras Negras-Acuña, murió luego de ser arrollada por una camioneta, presuntamente conducida por un elemento militar.

El fatal accidente ocurrió a la altura de la colonia Praderas. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Cynthia “N”, fue proyectada tras el impacto y perdió la vida en el lugar debido a las graves lesiones que presentaba.

Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. El conductor de la camioneta fue asegurado para el deslinde de responsabilidades.

Cynthia “N” laboraba como enfermera en un laboratorio ubicado en el centro de Piedras Negras, donde compañeros y familiares lamentaron profundamente su fallecimiento.

Muere adolescente tras chocar accidente en Gómez Palacio

Una adolescente de 17 años perdió la vida luego de permanecer hospitalizada durante dos semanas a consecuencia de un accidente en motocicleta ocurrido en Gómez Palacio. El percance se registró cuando la joven circulaba por un bulevar y fue impactada por otro vehículo.

La víctima fue trasladada a distintos hospitales debido a la gravedad de sus lesiones, pero murió días después mientras recibía atención médica. Las autoridades realizaron los procedimientos legales correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

