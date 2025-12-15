PAN Toma la Tribuna en Congreso CDMX Entre Golpes, Gritos y Empujones

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) en la sesión ordinaria de hoy, 15 de diciembre de 2025, en protesta contra la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), durante la discusión por la desaparición del Instituto de Transparencia.

De acuerdo con los panistas, tomarán la tribuna hasta que Morena cambie su postura de tener un solo “súper contralor de transparencia”, en la CDMX.

Gritos, jalones y empujones, en sesión ordinaria del Congreso CDMX

Durante la toma de la tribuna, en la sesión legislativa de este lunes, se registraron golpes, gritos, jalones de cabello y empujones.

Cuando el diputado Ernesto Villarreal, del Partido del Trabajo (PT), subió a la tribuna, mencionó que “una vez más, la derecha fascista y golpista está pretendiendo bloquear nuestra sesión”.

La derecha, muy entre comillas, defiende la transparencia solo cuando está la oposición; cuando gobierna, la bloquea.

Al terminar su turno, seguía el del diputado Mario Sánchez, del PAN, pero fue el momento en que inició la pelea entre los legisladores.

Ante la trifulca, Jesús Sesma, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Mesa Directiva del Congreso CDMX, solicitó un receso y pidió a los diputados “mantener la cordura”.

Están siendo dañadas las instalaciones de este recinto y ha habido ataques a las legisladoras y legisladores.

