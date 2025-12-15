Evita Esta Zona de Accidente en CDMX Hoy: Vuelca Pipa con Más de 30 Mil Litros de Gasolina
Aquí te damos los detalles sobre la volcadura de la pipa, para que puedas evitar el tráfico en la zona del accidente
Una pipa cargada con más de 30 mil litros de gasolina volcó en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos cuál es la zona afectada por el cierre de la circulación, para que que evites el caos por el tráfico de hoy, 15 de diciembre de 2025.
El accidente de la pipa ocurrió la noche del domingo, 14 de diciembre de 2025, en la Calzada de Tlalpan, a la altura de Circuito Azteca, en la colonia Santa Úrsula Coapa, cuando iba a descargar el combustible en una gasolinera, cerca del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).
Durante la madrugada de hoy, autoridades trabajaron para vaciar la pipa, cargada con 31 mil litros de gasolina, el 95% de su capacidad, y así mitigar el riesgo.
Calles cerradas por el accidente de la pipa
Las calles que están cerradas por el accidente de la pipa son las siguientes:
- Cerrada de Textitlán y Calzada de Tlalpan
- Calle Tlalmanalco
Si viajas en el Tren Ligero, no te preocupes; el servicio no fue suspendido por el accidente y opera de forma normal.
Información en desarrollo…
