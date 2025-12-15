Protesta de la UNAM Hoy: Zona Afectada por Bloqueo de Trabajadores en la Ciudad de México

¡Toma precauciones! Hoy, 15 de diciembre de 2025, trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) saldrán nuevamente a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para realizar un festival musical en apoyo a Palestina.

Aquí te informamos a qué hora será la movilización y cuál será la zona afectada, para que consideres tomar rutas alternas y así evitar afectaciones en tus traslados.

Festival musical en la Ciudad de México

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, miembros del Frente Incluyente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM realizarán en la alcaldía Cuauhtémoc el “Fest Palestina Aid”, festival musical pacífico en apoyo a Palestina.

El evento se realizará a las 15:30 horas en la ex sede de la Embajada de Estados Unidos en México, ubicada en Paseo de la Reforma 305, colonia Cuauhtémoc.

La dependencia no descartó que al lugar acudan otras organizaciones en apoyo al pueblo palestino.

Objetivo del “Fest Palestina Aid”

El evento será realizado con el objetivo de solicitar el retiro o anulación del veto del gobierno de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra de Palestina, se indicó en la agenda de la SSC.

Además, exigir al presidente el cumplimiento de la tregua en territorio palestino y llevar a cabo las resoluciones de la ONU 242 y 2334 y de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, consistente en la recaudación de dinero para la reconstrucción de Gaza.

