Marchas HOY 13 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 13 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 4 concentraciones, 4 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas y 20 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

14:00 Horas. El Colectivo “Por Un México Mejor” se concentrará en Plantón por los +43 en Av. Paseo de la Reforma No. 211-213, Col. Cuauhtémoc, en conmemoración de los 11 años de resistencia, dignidad y lucha del plantón por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

Cuauhtémoc

17:30 Horas. El Colectivo “Libres Ya” se reunirá en Espacio de Encuentros “Clandestina” en Dr. Atl No. 128, Col. Santa María la Ribera, en el evento “Posada Anticarcelaria 1312”.

Rodadas Motociclistas

Cuauhtémoc

12:00 Horas. Motociclistas rodarán del Monumento a la Revolución con destino al Club Campestre Teotihuacán, en Autopista México Tuxpan, salida km 27, San Martín de las Pirámides, Estado de México.

Gustavo A. Madero

20:30 Horas. Motociclistas rodarán de Calle Oriente 13 y Av. Norte 1, Col. Cuchilla del Tesoro, alcaldía Gustavo A. Madero con destino a un Bar en Hacienda de Gavia No. 63, Col. Impulsora Popular Avícola, Nezahualcóyotl, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 13 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

