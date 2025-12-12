Inicio Ciudad de México Récord en la Basílica de Guadalupe 2025: Asistieron Casi 13 Millones de Peregrinos

Récord en la Basílica de Guadalupe 2025: Asistieron Casi 13 Millones de Peregrinos

Los festejos por los 494 años de las apariciones de la Virgen han dejado un récord de visitantes, así lo informó el alcalde de la Gustavo A. Madero

Basílica de Guadalupe 2025: ¿Cuántos Peregrinos Acudieron? Alcalde de la GAM da Detalles de Perros Rescatados

Basílica de Guadalupe 2025: ¿Cuántos Peregrinos Acudieron? Alcalde de la GAM da Detalles de Perros Rescatados. Foto: Cuartoscuro

Los festejos por los 494 años de las apariciones de la Virgen ha dejado una cifra récord de asistentes a la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios más visitados del mundo. El alcalde de la Gustavo A. Madero, dio un balance sobre las últimas horas y los millones de peregrinos que han llegado a visitar a la Virgen de Guadalupe.

Esta noche en conferencia de prensa, el alcalde Janecarlo Lozano, informó que se rompió récord de asistentes con casi 13 millones de personas.

¿Cuántos peregrinos asistieron a la Basílica de Guadalupe 2025?

Al corte de las 19:00 horas se contabilizaron 12 millones 800 mil peregrinos, cuando el año anterior, a la misma, hora, fueron 12 millones 500 mil personas.

También se contó con el reporte de:

  • 78 extraviados todos localizados. 
  • Al interior de la Basílica se atendieron medicamente a 3 mil 995 personas
  • Al exterior hubo 2 mil 600 atenciones médicas
  • Mil 400 toneladas de residuos
  • 30 perros peregrinos abandonados. Sus fichas ya fueron publicadas en redes sociales para su adopción
  • 15 detenidos generadores de violencia y uno por robo

A las 20:00 horas cerraron las puertas de la Basílica de Guadalupe, y mañana sábado abrirán antes de las 6:00 horas.

