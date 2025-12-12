Récord en la Basílica de Guadalupe 2025: Asistieron Casi 13 Millones de Peregrinos

Los festejos por los 494 años de las apariciones de la Virgen ha dejado una cifra récord de asistentes a la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios más visitados del mundo. El alcalde de la Gustavo A. Madero, dio un balance sobre las últimas horas y los millones de peregrinos que han llegado a visitar a la Virgen de Guadalupe.

Esta noche en conferencia de prensa, el alcalde Janecarlo Lozano, informó que se rompió récord de asistentes con casi 13 millones de personas.

¿Cuántos peregrinos asistieron a la Basílica de Guadalupe 2025?

Al corte de las 19:00 horas se contabilizaron 12 millones 800 mil peregrinos, cuando el año anterior, a la misma, hora, fueron 12 millones 500 mil personas.

También se contó con el reporte de:

78 extraviados todos localizados.

Al interior de la Basílica se atendieron medicamente a 3 mil 995 personas

Al exterior hubo 2 mil 600 atenciones médicas

Mil 400 toneladas de residuos

30 perros peregrinos abandonados . Sus fichas ya fueron publicadas en redes sociales para su adopción

. Sus fichas ya fueron publicadas en redes sociales para su adopción 15 detenidos generadores de violencia y uno por robo

A las 20:00 horas cerraron las puertas de la Basílica de Guadalupe, y mañana sábado abrirán antes de las 6:00 horas.

