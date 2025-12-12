Perritos Peregrinos 2025: ¿A Cuántos les Brindaron Ayuda Este Año y Qué Pasará con Ellos?

Este año se realizó un operativo especial para cuidar a los perritos peregrinos durante las celebraciones en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, debido a que los animalitos se encuentran en estado de abandono y algunos de ellos presentaron lesiones.

De acuerdo con las autoridades, en esta edición alrededor de 13 millones de personas acudieron a visitar a la Virgen de Guadalupe en el templo ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, no obstante, prevén que el número aumente durante el fin de semana.

En el caso de los perros peregrinos, también observaron un aumento considerable en los animalitos que se unen a las procesiones por las atenciones o comida y que después de que las personas regresan a sus comunidades, se quedan desorientados afuera de La Villa.

Para brindarles atención especializada, las autoridades y asociaciones, instalaron módulos con la finalidad de valorarlos médicamente, ofrecerles alimento y un lugar seguro para que pudieran descansar.

¿Cuántos perros peregrinos atendieron este 2025?

Según reportes, se estima que en los últimos 4 días, se han rescatado a cerca de 200 perros peregrinos. Tan solo el 11 y 12 de diciembre, suman 50 animales que han sido trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

La activista Mónica Naranjo contó a N+ que participó en el rescate de 27 perritos, algunos de ellos esn malas condiciones.

De hecho, tres se fueron a clínicas veterinarias

Según Naranjo, los animalitos con padecimientos más severos reciben atención presentan:

Tumor Venéreo Transmisible (TVT)

Celo

Hoyo en la pata

Golpe en la cabeza

Convulsiones

Esos se van a clínicas veterinarias y los demás a hogares temporales y a pensiones

