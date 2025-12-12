Hombres Armados Matan al Famoso Payaso "Tuki Tuki", Dos Payasos Más Salen Heridos

Tuki Tuki, uno de los payasos más populares fue asesinado por hombres armados en el barrio limeño de Huaycán en Lima, Perú. Durante el ataque, dos payaso más resultaron lesionados por las balas, por lo que fueron trasladado a un hospital cercano.

El hecho conmovió a la sociedad en Perú, ya que Tuki Tuki era un payaso muy conocido entre niños y adultos. Hace dos años el payaso fue atacado por un grupo de extorsionadores, pero en ese momento resultó ileso.

De acuerdo con Ricardo Burgos, corresponsal en Perú, este crimen refleja la situación de inseguridad que se vive en la capital peruana por el crecimiento de organizaciones criminales.

Tuki Tuki tenía una banda de música con otros payasos.

De acuerdo con medios locales, Tuki tuki había sido contratado para un show, cuando llegó al lugar le dispararon, se prevé que habría sido parte de una emboscada.

Su nombre era Rogers Sthyw Gallegos Rodríguez, de 28 años de edad.

Hace una semana había publicado un video sobre la Navidad.