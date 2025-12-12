Descubren Nueva Especie de Gecko en México en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán

Científicos confirmaron el hallazgo de una nueva especie de gecko que es endémico en la Reserva Tehuacán-Cuicatlán y fue bautizada salamanquesa del valle de Tehuacán-Cuicatlán.

La nueva especie de Gecko fue descubierta entre los estados de Puebla y Oaxaca y en el año 2000 se creía que era la Salamanquesa del Alto Balsas (Phyllodactylus bordai). Sin embargo, los estudios genómicos determinaron que se trata de la Salamanquesa del Valle de Tehuacán Cuicatlán (Phyllodactylus ngiwa).

Descubrimiento de especie de Gecko entre los estados de Puebla y Oaxaca: Conanp

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el hallazgo lo hicieron hace cinco años las Brigadas de Vigilancia y Monitoreo Biológico Comunitario de la región Chocho-Mixteca y del Valle de Tehuacán y el equipo técnico de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

Estudios sobre la Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán (Phyllodactylus ngiwa). Foto: Conanp

Autoridades dicen que el descubrimiento fue posible por el trabajo conjunto entre las brigadas comunitarias, técnicos del área protegida y personal académico debido al esfuerzo en el monitoreo y la investigación profesional permite este tipo de registro.

¿Cuál es la importancia del hallazgo de una nueva especie?

El hallazgo muestra la importancia de la colaboración con ejidos y comunidades que integran la zona núcleo y el área de amortiguamiento, donde hay 42 brigadas en actividades comunitarias, tareas de vigilancia y registro.

¿Cuándo fue descubierta la nueva especie de gecko?

En el mes de noviembre de 2025, los investigadores Tonatiuh Ramírez Reyes, Daniel R. Durán Arceo, Ricardo Palacios Aguilar y Oscar Flores Villela, responsables de este trabajo, publicaron el artículo científico: “Revisión taxonómica del polifilético Phyllodactylus bordai (Squamata: Phyllodactylidae), con la descripción de una nueva especie”[1], el cual fue publicado por la revista Zootaxa.

Autoridades reconocieron el trabajo que realizan las 42 brigadas de Vigilancia y Monitoreo Biológico Comunitario con el acompañamiento de sus autoridades agrarias e instancias como la Profepa y la RBTC; así como el que desarrollan las y los investigadores con quienes de manera coordinada se hace posible ampliar el conocimiento de la biodiversidad, contribuyendo en la conservación y manejo efectivo de nuestras Áreas Naturales Protegidas.

