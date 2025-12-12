Fiesta Decembrina Centro Cultural Los Pinos, CDMX, con Ponche y Antojitos: ¿Cuándo y a Qué Hora?

El Maratón Guadalupe Reyes dio inicio y por lo tanto hay un amplio abanico de actividades para estas fiesta decembrinas en la Ciudad de México. Destaca la “Fiesta decembrina”, en el Complejo Cultural Los Pinos que celebra siete años en su edición 2025, en esta ocasión ofrece diferentes recetas de distintas zonas del país como tlayudas de Oaxaca, ponche navideño estilo Tlaxcala.

¿Sólo venden comida en la “Fiesta decembrina” en Los Pinos?

La Fiesta Decembrina en el Centro Cultural Los Pinos se lleva a cabo solo un fin de semana, donde la comida promete agasajar a los visitantes, pero también se venden artesanías y diversos artículos tradicionales.

¿Dónde y cuándo será la Fiesta Decembrina 2025?

La Fiesta Decembrina se realizará este sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025, en el Centro Cultural Los Pinos, localizado en la calle Molino del Rey, en la 1a sección del Bosque de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Cuál es el horario de la fiesta decembrina 2025?

En la Fiesta Decembrina 2025, los horarios del festival de comida s realiza de las 11:00 a las 17:00 horas y la entrada es gratuita.

Fiesta Decembrina 2025 promete deleitar paladares

En la Fiesta Decembrina 2025 la comida mexicana promete cautivar el paladar de chicos y grandes con recetas típicas de diversas regiones del país, como:

Ponche navideño de Calpulalpan , Tlaxcala

, Tlaxcala Quesadillas con insectos

con insectos Buñuelos , tamales de frijol y atole de calabaza de Zongolica, como representación de Veracruz

, tamales de frijol y atole de calabaza de Zongolica, como representación de Veracruz Tlacoyos de maíz morado de Ocoyoacac

morado de Ocoyoacac Tlayudas , molotes de pollo garnachero de Juchitán.

, molotes de pollo garnachero de Juchitán. La CDMX será representada por guisos de Tláhuac con tortillas de siete semillas y los romeritos.

¿Qué más habrá en la Fiesta Decembrina 2025?

En la fiesta decembrina 2025 se realizará venta de artesanías en las que habrá piezas de joyería de teocintle de Hidalgo, textiles y blusas del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), juguetes de madera del Estado de México, bordados y textiles mazahuas, artesanía de cobre de Michoacán, cartonería mexiquense, nacimientos elaborados con hoja de maíz de Guerrero y barro negro de Oaxaca.

Estos días se realizarán talleres y actividades escénicas

Sábado 13 de diciembre

Talleres

12:00 horas: “Hologramas: Ciencia que parece magia” Actividad que introduce a niñas y niños en los principios ópticos que permiten crear imágenes flotantes, despertando su curiosidad científica.

13:30 horas: “Estampando memorias: celebramos a Los Pinos” Taller de grabado con tintas y materiales naturales que invita a producir estampas conmemorativas y a explorar creativamente el entorno.

15:00 horas: “Pequeños mundos” Propuesta enfocada en la observación microscópica y la exploración naturalista para acercar a la infancia al mundo científico.

16:00 horas: “Insectos pintores” Actividad que combina observación, naturaleza y acuarela para fomentar la sensibilidad artística y científica.

Actividades escénicas

13:00 horas: “Hilando historias de colores” Narración oral y textil de Azucena Capulín, dirigida a niñas y niños a partir de seis años. Entre personajes míticos y figuras lúdicas, la obra teje un hilo simbólico que enlaza memoria y narración.

15:00 horas: “Herencia y tradición” Presentación de la Compañía Tierras Mexicanas Danza Folclórica, dirigida por Carlos Augusto González Cid. La puesta en escena celebra la diversidad dancística que forma parte de la identidad cultural mexicana.

Domingo 14 de diciembre

Actividades escénicas

13:00 horas, “Bochinche en el jardín” Narración oral de Romer y Punto, dirigida al público infantil. La propuesta invita a imaginar el jardín como un espacio de juego, asombro y experimentación poética.

15:00 horas, “Herencia y tradición” Segunda presentación de la Compañía Tierras Mexicanas, que reafirma la vigencia del repertorio tradicional mediante una puesta en escena que vincula memoria colectiva, movimiento y pertenencia cultural.

