Sujeto Detenido por Intentar Abusar de una Niña de 8 Años en Hermosillo

Un sujeto intentó abusar de una niña de 8 años de edad en hechos ocurridos en la colonia Lomas de Madrid, que fueron denunciados por la madre de la pequeña durante la madrugada.

A las 03:40 de la mañana, en un domicilio con dirección protegida, la menor habría sufrido la agresión por un hombre identificado como René “N”, de 34 años de edad, quien presuntamente la tocó de forma indebida en sus partes íntimas.

La infante de inmediato indicó a su madre de 24 años de edad el acto del que fue víctima, por lo que solicitó ayuda al número de emergencias 9-1-1, para la llegada de elementos de la Policía Preventiva Municipal a la vivienda.

El sujeto le pidió a la infante que no dijera nada

La mujer señaló que su hija le comentó que el hombre, cuyo parentesco no fue revelado, después de haberla tocado le pidió que no dijera nada sobre lo ocurrido, porque lo meterían a la cárcel.

René “N” fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público para su investigación, en primera instancia por el delito de abuso deshonesto y los que resulte.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR