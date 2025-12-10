Hombre de la Tercera Edad Fue Atacado a Martillazos en Hermosillo

Una persona de 65 años de edad terminó hospitalizada luego de ser víctima de un violento ataque, en el que fue agredido a martillazos mientras caminaba por calles de la colonia Parque Industrial, al sur de Hermosillo.

El incidente se registró alrededor de las 12:35 del mediodía del martes, cuando el afectado fue sorprendido por un sujeto, quien lo agredió sin previo aviso.

De acuerdo con el informe policial, el responsable fue identificado como Roberto “N”, de 54 años, quien presuntamente utilizó un martillo para golpear en repetidas ocasiones a la víctima, provocándole una herida cortante y varios hematomas en la cabeza. Testigos alertaron de inmediato a la Policía Municipal, lo que permitió la detención.

El agresor fue detenido en el lugar de los hechos

Al llegar al sitio, en el cruce de las calles De los Cítricos y Sahuaripa, los agentes localizaron al agresor aún en la zona y procedieron a su arresto; mientras que el lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital General, donde recibió atención médica por las agresiones.

El detenido fue presentado ante la autoridad investigadora para determinar su situación legal y continuar con las indagatorias correspondientes.

