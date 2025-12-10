Dos Sujetos Fueron Asesinados a Balazos en Lapso de 2 Horas en Diferentes Puntos de Hermosillo

Dos ataques armados registrados con apenas un par de horas de diferencia dejaron a dos ciclistas sin vida la noche del martes en distintos puntos de Hermosillo, uno en el sector norte y otro en el oriente de la ciudad. Los hechos ocurrieron mientras las víctimas se desplazaban en bicicleta.

El primer homicidio ocurrió minutos antes de las 8 de la noche, en el cruce de Alberto Maldonado y Rancho Viejo, en la colonia Norberto Ortega. Ahí, un joven que viajaba en una bicicleta verde, no identificado, fue sorprendido por dos hombres y una mujer vestidos de negro, quienes abrieron fuego en su contra.

La víctima, cayó al pavimento al recibir los primeros disparos y murió en el lugar. Elementos de la Fiscalía localizaron casquillos calibre 9 milímetros y una ojiva deformada.

Sujeto asesinado a balazos frente a personas en una cancha deportiva

Más tarde, alrededor de las 22:00 horas, un segundo ataque se registró en las calles Zinc y Fresnos, en la colonia La Metalera.

En este hecho, Jesús Alberto, de 29 años, intentó escapar hacia una cancha deportiva al percatarse de la presencia de sus agresores, pero fue alcanzado y ejecutado a balazos ante varias personas que se encontraban en el lugar.

En la escena también fueron asegurados casquillos calibre 9 milímetros y una ojiva deformada.

Autoridades continúan con las investigaciones ya que en ambos hechos no se reportaron personas detenidas y los perpetradores lograron darse a la fuga.

Reportero: Roberto Bahena N+

