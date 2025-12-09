Mueren Dos Hermanas al Ser Atacadas a Balazos en Ciudad Obregón; Esto se Sabe del Caso

Dos hermanas murieron la tarde del lunes tras ser atacadas con arma de fuego en la colonia Libertad, al surponiente de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme del estado de Sonora.

El hecho se registró poco después de las 19:00 horas, en la intersección de las calles Río San Fernando y Río Santa Cruz, donde ambas jóvenes, identificadas como Julissa y Daniela, de 19 y 14 años, respectivamente, quedaron tendidas sobre la vía pública.

Noticia relacionada: Personas en Situación de Calle Presuntamente Provocan Incendio en Alcantarilla de Nogales

Cruz Roja trató de auxiliar a las hermanas atacadas a balazos en Cajeme

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al llamado de emergencia, pero al llegar confirmaron que ninguna de las dos presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos aún no identificados dispararon de forma directa contra las hermanas, para luego huir del lugar sin que fueran detenidos. La zona fue acordonada por elementos policíacos y quedó a cargo de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Roberto Bahena, Las Noticias N+.