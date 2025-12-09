Personas en Situación de Calle Presuntamente Provocan Incendio en Alcantarilla de Nogales

Un incendio de basura en una alcantarilla generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia, seguridad pública y protección civil, en la ciudad de Nogales.

Al mediodía de este martes, se reportó al número de emergencias un incendio de basura en el sistema de desagüe pluvial sobre la prolongación de la avenida Álvaro Obregón y bulevar del Raquet, en la colonia Villa Sonora, al sur de la ciudad.

Presuntamente el fuego fue provocado por personas en situación de calle

El fuego, presuntamente provocado por personas en situación de calle que se introdujeron en los ductos, generó una densa columna de humo negro que salía por el desagüe pluvial y se elevó hasta el cielo, siendo visible desde diversos puntos de la frontera.

La unidad 26 del Departamento de Bomberos acudió al sitio para sofocar el siniestro, con apoyo de elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil. A pesar del intenso incendio, no se registraron personas lesionadas.

