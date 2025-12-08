Tres Hombres Privados de la Libertad Fueron Rescatados en Fraccionamiento Puerta Real Hermosillo

Tres hombres que habían sido privados de la libertad en un domicilio del fraccionamiento Puerta Real, al poniente de Hermosillo, fueron rescatados por elementos de la Policía Municipal la mañana del lunes 8 de diciembre.

¿Cómo fue el rescate de los tres hombres privados de la libertad en Hermosillo?

Según el reporte oficial de la Policía de Hermosillo, agentes de la corporación realizaban una inspección a un motociclista sobre la calle Huites, cuando escucharon gritos que provenían desde el interior de una vivienda, por lo que al acercarse, una de las víctimas les dijo que los tenían encerrados desde hace una semana.

Para liberarlos, los agentes ingresaron al inmueble logrando rescatar a tres hombres de 29, 30 y 48 años de edad, por lo que se dio aviso al ministerio público sobre los hechos.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones sobre este caso por lo que se espera más información por parte de las autoridades sobre el caso.

