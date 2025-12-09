Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Departamento en Hermosillo, Sonora

Un hombre fue localizado sin vida dentro de una vivienda adaptada como departamentos en la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo, la mañana de este martes. El inmueble se ubica en la esquina de las avenidas Carmen Serdán y Emiliano Zapata.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando personas que ingresaron al lugar encontraron a la víctima con una herida producida por proyectil de arma de fuego y dieron aviso de inmediato al número de emergencias 9-1-1.

Elementos de seguridad acordonaron el área

Elementos de la Policía Municipal llegaron como primeros respondientes, seguidos por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes acordonaron el área.

Posteriormente, el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo, mientras que Servicios Periciales llevó a cabo el procesamiento de la escena para recabar indicios que ayuden en el avance de las investigaciones.

Reportero: Roberto Bahena N+

