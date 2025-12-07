Localizan Restos Humanos y un Cuerpo en Estado de Descomposición en Nogales y Hermosillo

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizaron dos hallazgos el domingo en distintos puntos del estado, luego de recibir información anónima a través de su “Buzón de Paz” instalado en la Catedral Metropolitana de Hermosillo.

En Nogales, el colectivo ubicó una fosa en la zona conocida como La Mesa, donde se recuperaron restos humanos pertenecientes a una persona. Las buscadoras señalaron que el hallazgo fue posible gracias a un reporte ciudadano que alertó sobre la posible presencia de una fosa clandestina en el sitio.

Localizan cuerpo en estado de descomposición en Hermosillo

Ese mismo día, en Hermosillo, las integrantes del colectivo localizaron el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición en un terreno ubicado en el kilómetro 17.5, detrás del aeropuerto. De acuerdo con la agrupación, este punto se ha convertido en un foco recurrente de hallazgos, pues desde enero de 2025 han sido recuperados alrededor de 30 cuerpos en la misma área.

Las Madres Buscadoras reiteraron el llamado a la ciudadanía para continuar proporcionando información que permita ubicar a personas desaparecidas, señalando que cada aporte anónimo puede ser clave para avanzar en la búsqueda.

Reportero: Roberto Bahena N+

