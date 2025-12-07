Un Hombre Fue Asesinado a Balazos en la Colonia Las Amapolas de Hermosillo

Un hombre fue privado de la vida la noche del sábado en la colonia Las Amapolas, luego de ser atacado a balazos mientras se encontraba frente a su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:35 horas, en la esquina de las calles Ceiba y Revolución, donde la víctima, identificada como Edgar Guadalupe “N”, de 45 años, fumaba un cigarro afuera de su domicilio cuando sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron y abrieron fuego en su contra.

El sujeto perdió la vida en el momento

El ataque dejó heridas en el hombro derecho y en la parte superior del tórax, lo que provocó que perdiera la vida en el sitio antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

En el área, personal pericial aseguró tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros y una bala deformada como parte de las primeras diligencias. Las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer el hecho.

