Un Sujeto fue Detenido por el Presunto Feminicidio de su Pareja en Ciudad Obregón

El presunto feminicida de Angélica Lourdes “N”, joven madre de 22 años de edad, localizada sin vida el pasado 24 de noviembre en la colonia Las Haciendas, de Ciudad Obregón, fue detenido durante una diligencia de cateo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Miguel Ángel “N”, de 28 años de edad, quien tenía una relación de noviazgo con la víctima, es señalado como probable responsable del delito de feminicidio.

El arresto se realizó alrededor de las 05:00 de la mañana de este martes, mediante un cateo ejecutado en un predio ubicado en la salida de Ciudad Obregón hacia Navojoa, como resultado de la investigación que permitió establecer el paradero del imputado.

La víctima fue encontrada debajo de la cama de una vivienda de la Colonia Las Haciendas

De acuerdo con la carpeta de investigación, el hallazgo del cuerpo ocurrió el 24 de noviembre de 2025, debajo de la cama en la vivienda de la colonia Las Haciendas, donde la víctima habría sido privada de la vida por asfixia.

La diligencia fue realizada de manera coordinada por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR