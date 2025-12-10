Una Persona Fue Detenida y se le Aseguró un Arsenal de Armas en Navojoa
Después de un operativo de corporaciones de seguridad, se detuvo a una persona y se le aseguró un arsenal de alto poder en el municipio de Navojoa, Sonora.
Un vehículo robado en Estados Unidos y un arsenal de alto poder, así como una persona detenida fue el resultado de un operativo coordinado en Navojoa, entre corporaciones estatales y federales.
Los hechos ocurrieron la noche del 9 de diciembre, cuando personal del Ejército Mexicano y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizaba reconocimientos en las calles Mariano Matamoros y García Morales de dicho municipio.
En el sitio identificaron una camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 2023, color plata, que portaba placas sobrepuestas y contaba con reporte de robo en el vecino país. Al revisar la unidad y su entorno, las autoridades localizaron diverso material bélico.
Aseguran arsenal de armas y una persona detenida
Entre lo asegurado se encuentran cinco fusiles de asalto y una pistola calibre .40, además de 27 cargadores para armas largas, dos para calibres .40 y 9 milímetros; así como 625 cartuchos útiles de armas largas y 27 de arma corta, cuatro chalecos balísticos, ocho placas balísticas y un chaleco táctico.
El sujeto detenido, junto con el vehículo y todo el armamento, quedó a disposición del Ministerio Público federal para continuar con las investigaciones.
Reportero: Roberto Bahena
