Localizan a Hombre Sin Vida en Inmediaciones de Colonia Villas del Sur en Hermosillo

Un hombre del cual se desconoce su identidad, fue localizado sin vida por integrantes del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora gracias a un reporte anónimo, la noche del jueves, en las inmediaciones de la colonia Villas del Sur.

El colectivo indicó que se trata de un masculino, de aproximadamente 20 años, complexión delgada y tez morena. Al momento del hallazgo vestía camiseta oscura, pantalón negro y tenis negros con azul. Su peso aproximado es de 65 kilogramos y su estatura cercana a 1.70 metros.

En la descripción física observada en el sitio, el joven presentaba cabello corto y lacio de color negro, frente amplia; cejas delgadas y arqueadas; además de tener un tatuaje de la “santa muerte” en un brazo y cicatrices en forma de cruz.

Presuntamente tenia menos de 24 horas de haber fallecido

El colectivo detalló que al parecer la persona tenía menos de 24 horas de haber fallecido al momento de ser localizada, misma que se localizó bajo un árbol en el monte.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para iniciar la investigación y proceder a su identificación oficial, así como las causas exactas de la muerte.

Reportero: Roberto Bahena N+

