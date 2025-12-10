Decomisan 13.6 Kilos de Fentanilo en Punto de Inmigración en Carretera Nogales - Tucson

La patrulla fronteriza del sector Tucson, en Estados Unidos, informó que decomisaron 13.6 kilos de fentanilo que estaban envueltos en varios paquetes de plástico, escondidos en un compartimiento de un vehículo todo terreno que ya se encontraba en el estado de Arizona.

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que el hallazgo ocurrió el 25 de noviembre pasado, en el punto de control de inmigración i-19, localizado en la carretera entre Nogales y Tucson.

Se confirmó, mediante pruebas electrónicas, que se trató de un total de 30 libras de fentanilo.

En estos hechos se detuvo a dos personas que viajaban en el vehículo, una mujer estadounidense y un hombre mexicano que viajaba con tarjeta de cruce fronterizo.

Ambos fueron procesados por el delito de contrabando de drogas.

Detienen a sujeto con 4 kilogramos de metanfetamina en Hermosillo

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Policía Municipal de Hermosillo, detuvieron a Jesús "N" al ser sorprendido con más de 4 kilos de metanfetamina en la colonia Puerta del Rey, al norponiente de la capital sonorense.

La Fiscalía General de la República informó que el sujeto fue sentenciado a cuatro años de prisión y una multa de 11 mil 314 pesos tras el procedimiento abreviado por delitos contra la salud.

El sujeto fue capturado cuando circulaba a bordo de un vehículo sedán blanco en posesión de 10 bolsas de plástico transparente, que contenían un total de 4 kilos y 473 gramos de metanfetamina, droga sintética conocida como "cristal".

con información de Gerardo Moreno

ABM