Realizan Cateo en Tienda Waldo´s de Hermosillo a Un Mes del Incendio que Dejó Varios Muertos

La Fiscalía de Justicia de Sonora obtuvo una orden de cateo para inspeccionar el establecimiento comercial del Centro de Hermosillo donde el 1 de noviembre pasado se presentó un incendio que cobró la vida de 24 personas.

Desde temprana hora elementos de Servicios Periciales y agente del Ministerio Público acudieron luego de que fue aprobada la solicitud de cateo por el juez oral penal del distrito uno.

El cateo fue con el fin de inspeccionar el inmueble

El cateo fue solicitado con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de inspeccionar el inmueble ubicado sobre la avenida Doctor. Noriega número 21, entre Mariano Matamoros y Benito Juárez, de la colonia Centro, zona donde se registró el siniestro.

En el lugar se pudieron apreciar varias unidades de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal apoyados por una patrulla de la Policía Municipal y otra de la Policía Estatal.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR