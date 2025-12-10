Inicio Sonora ¿A Qué Hora son las Mañanitas a la Virgen 2025 en la Catedral de Hermosillo? Fecha y Horario

¿A Qué Hora son las Mañanitas a la Virgen 2025 en la Catedral de Hermosillo? Fecha y Horario

N+ Araceli Baldenegro

La Catedral de Hermosillo dio a conocer los horarios de las diferentes misas que se llevarán a cabo como parte de la celebración a la Virgen de Guadalupe.

Misa y Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Catedral de Hermosillo: Día y Hora

Misa y Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Catedral de Hermosillo: Día y Hora. Foto: N+

La Parroquia de Catedral de Hermosillo publicó a través de sus redes sociales, las fechas y hora de las misas que se llevarán a cabo durante la celebración a la Virgen de Guadalupe este mes de diciembre. 

Como cada año, se realizarán las tradicionales misas solemnes, así como las mañanitas para dicha celebración.

Estos son los horarios de las misas en la Catedral de Hermosillo

  • 11 de diciembre será la misa solemne y las mañanitas a las 7:00 p.m.
  • 12 de diciembre habrá dos misas solemnes, una será a las 7:00 a.m. y la segunda a las 7:00 p.m. 

La Catedral invita a las familias, jóvenes y comunidad sonorense a unirse a esta celebración. 

