¿A Qué Hora son las Mañanitas a la Virgen 2025 en la Catedral de Hermosillo? Fecha y Horario

La Parroquia de Catedral de Hermosillo publicó a través de sus redes sociales, las fechas y hora de las misas que se llevarán a cabo durante la celebración a la Virgen de Guadalupe este mes de diciembre.

Como cada año, se realizarán las tradicionales misas solemnes, así como las mañanitas para dicha celebración.

Estos son los horarios de las misas en la Catedral de Hermosillo

11 de diciembre será la misa solemne y las mañanitas a las 7:00 p.m.

a las 12 de diciembre habrá dos misas solemnes, una será a las 7:00 a.m. y la segunda a las 7:00 p.m.

La Catedral invita a las familias, jóvenes y comunidad sonorense a unirse a esta celebración.

Mapa de la Parroquia de Catedral de Hermosillo

