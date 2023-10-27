Llega el Maratón Guadalupe-Reyes 2025: ¿Cuándo Inicia y Cuánto Dura? Fechas

Árboles de Navidad, luces tintineantes en ventanas y puertas, intercambios... Sin duda la época decembrina es una de las favoritas de los mexicanos, por su significado y celebraciones incluidas en el Maratón Guadalupe-Reyes, ¿pero cuándo inicia y cuáles son sus fechas clave?

Como pista, una características de los festejos incluidos es que están relacionados a alguna festividad religiosa y ocurren durante el periodo de las vacaciones de invierno: diciembre y enero.

Aunque en realidad, las celebraciones asociadas a esta celebración se extienden hasta febrero, fechas en las que familias, amigos y compañeros de trabajo se reúnen para compartir cenas, regalos e intercambios navideños.

Dado que diciembre ya va muy avanzado, toma en cuenta cuántos sábados te quedan hasta Navidad y puedas celebrar tus reuniones y cumplir con las tradiciones de las posadas a tiempo.

¿Qué es el Maratón Guadalupe Reyes y cuánto dura?

El Maratón Guadalupe-Reyes no es otra cosa que la suma de todas las festividades de la época decembrina en México. Dado que es una temporada en la que los mexicanos van de festejo en festejo, se le ha dado la denominación de "maratón".

Éste inicia el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, y concluye el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, es decir que se extiende por alrededor de tres semanas. De ahí el nombre por el que se le conoce popularmente.

Si bien está repletó de festejos, en su mayoría tienen una conexión religiosa. La UNAM recuerda que como parte del reconocimiento a la integración de las tradiciones religiosas y las necesidades contemporáneas, en la década de los 90 inició en la Ciudad de México el Operativo Guadalupe-Reyes.

Fechas clave del Maratón Guadalupe-Reyes en Ciudad de México

12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe

Día de la Virgen de Guadalupe 16 al 24 de Diciembre: Posadas en México

Posadas en México 24 de Diciembre : Nochebuena

: Nochebuena 25 de Diciembre : Navidad

: Navidad 28 de Diciembre: Día De los Santos Inocentes

Día De los Santos Inocentes 31 de Diciembre: Nochevieja

Nochevieja 1 de Enero : Año Nuevo

: Año Nuevo 6 de Enero: Día de los Reyes Magos

Día de los Reyes Magos 2 de Febrero: Día de la Candelaria

¿Cuál es el significado del Maratón Guadalupe-Reyes?

De las fechas que contempla este maratón, cinco están relacionadas al surgimiento del Catolicismo: Posadas, Navidad, Día De los Santos Inocentes, Día de Reyes, Candelaria.

Mientras que las dos fiestas que no tienen relación con ningún pasaje bíblico son el Año Nuevo y el Día de la Virgen de Guadalupe.

12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe

Esta fecha celebra la aparición de la Virgen María en el Cerro del Tepeyac en el Año 1531. Tal como narra la tradición, la Virgen se apareció a un indígena de nombre Juan Diego y se plasmó en su ayate como prueba de su deseo de tener un templo en el Tepeyac. Posteriormente se apareció al obispo Fray Juan de Zumarraga,

16 al 24 de Diciembre: Posadas en México

Las posadas que recuerdan las tribulaciones que vivieron María y José en su búsqueda por un lugar para dar a luz, se celebran durante 9 días. Por ello es común ver a niños y adultos reunidos en esas fechas para celebrar con comida, ponche y piñatas estas fechas.

24 de Diciembre: Nochebuena

No sólo se trata del día en que se celebra la última posada sino que es una fecha en la que las familias mexicanas se reúnen para combatir la cena en la víspera de la Navidad, en espera del nacimiento de Jesús.

Entre los platillos más comunes que se comparten en esta época están los romeritos, el pavo, la pierna, tortas de camarón y en algunas regiones mole y pozole.

25 de Diciembre: Navidad

Además de ser el día en que se celebra el nacimiento de Jesús, en esta fecha las familias se reúnen para disfrutar del recalentado de la cena anterior.

28 de Diciembre: Día De los Santos Inocentes

Se trata de una fecha en la que la tradición cristiana conmemora a los niños que Herodes mandó asesinar para prevenir que el niño Jesús, recién nacido, creciera y lo destronara.

En México es habitual hacer bromas a otras personas.

31 de Diciembre: Nochevieja

Se trata del día previo al cambio de Año, y en muchos casos los mexicanos se reúnen con amigos para celebrar en algún restaurante o ciudad distinta a su lugar de residencia.

1 de Enero: Año Nuevo

Es el primer día del año, día de asueto obligatorio para los mexicanos.

6 de Enero: Día de los Reyes Magos

Se trata de una de las tradiciones más arraigadas en los países católicos. En este día los niños reciben los regalos que los Reyes de Oriente dejaron en su recorrido a Belem para el nacimiento de Jesús.

Los nombres de los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltazar.

Ese día, las familias y amigos se reúnen para partir la rosca de reyes, un pan de forma circular donde se esconde una figurilla del niño Jesús. La persona que saca la escultura debe comprar los tamales y el atole para el 2 de febrero.

¿Qué festividad sigue tras el Maratón Guadalupe Reyes?

Aunque ocurre en febrero, el Día de la Candelaria es una de las festividades con las que concluye la época de celebración Navideña y Fin de Año. Registrada cada 2 de febrero, es la fecha en la que habría terminado la cuarentena de la Virgen María y se hace la presentación del Niño Dios en el Templo.

La tradición en México dicta que ese día las personas a quienes les salió la figura del Niño Dios durante la Rosca de Reyes deben ofrecer tamales a las personas con quienes compartieron este pan el 6 de enero.

Además, ese día se lleva a bendecir la figura del Niño Dios, misma que las familias deben vestir. Esta tradición deriva de la época del Virreinato.

