¿Dónde Comprar la Cena de Navidad 2025 con Vales Mercomuna? Tiendas que los Aceptan en Diciembre

Si eres beneficiario del programa de Vales Mercomuna de Ciudad de México y no sabes si puedes utilizar tus cupones para comprar la cena de Navidad y Año Nuevo, en N+ te adelantamos qué puedes hacer con ellos y en qué comercios los aceptan.

Será en los próximos días cuando se entregue la fajilla de Vales Mercomuna a quienes hicieron su registro en octubre, por lo que personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) ya visita los domicilios de las personas que resultaron seleccionadas como beneficiarias para entregarles la carta-invitación.

Si bien los vales tienen distintas denominaciones, existe la duda de cuánto tiempo tienen de vigencia para poder gastarse, por lo que si estás pensando emplearlos para comprar los alimentos o insumos de tu cena de Navidad, te decimos qué comercios participan.

Video: ¿En Qué Consiste el Programa Mercomuna? Claves Sobre el Apoyo con Vales en CDMX

¿Dónde canjear los Vales Mercomuna para comprar en Diciembre 2025?

El programa del Gobierno de Ciudad de México entrega dos mil pesos en vales que se pueden canjear en tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerías, verdulerías, así como en mercados públicos, durante diciembre 2025.

Para conocer qué negocios participan en el programa de Ingreso Social, es importante que consultes el directorio de comercios de la SAPCI a través de la página web. Éste está disponible en línea y clasificado entre las 16 alcaldías de Ciudad de México.

Al dar clic en cada una de las alcaldías arroja un listado en PDF con el nombre de los negocios que permiten el canje de estos cupones para hacer la compra de los insumos para preparar los clásicos platillos navideños.

No te olvides de consultar frecuentemente este directorio en línea, toda vez que tiene actualizaciones constantes sobre los comercios que están afiliados al apoyo del Gobierno de Ciudad de México.

Datos directorio de comercios 16 alcaldías:

Giro el negocio

Nombre del comercio

Calle

Número exterior

Número interior

Código postal

¿Dónde cambiar los Vales Mercomuna por dinero y quiénes los canjean?

Las únicas personas que pueden canjear estos vales por dinero son los comerciantes y locatarios que reciben los Vales Mercomuna en sus negocios. Estos se entregan en orden de denominaciones para agilizar el proceso en los Centros de Canje habilitados por el Gobierno de Ciudad de México.

Algunos de estos centros de canje están a cargo de SAPCI y otros de Finabien. Ten en cuenta que cada uno de los módulos opera bajo su propio horario. Además, las personas que estén interesadas en hacer este cambio deben estar registradas en los Términos y Condiciones de los Vales Mercmonuna para Participantes.

Video: Familias Gastan Hasta 15 mil Pesos para Decorar el Arbol de Navidad

Historias Recomendadas