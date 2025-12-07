¿Cuándo Hay Entrega de Vales Mercomuna tras Registro 2025? En Este Lugar Recibes Apoyo Económico

Si hiciste tu registro al programa de Vales Mercomuna en la Ciudad de México, y estás en espera de que anuncien cuándo darán el apoyo económico de dos mil pesos, en N+ te adelantamos qué se sabe sobre la última entrega de este 2025.

Este beneficio se otorga a personas de 19 a 56 años de edad para que puedan adquirir productos en mercados y comercios locales. La afiliación más reciente de beneficiarios corrió a cargo de personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), quienes mediante la estrategia 'Casa por Casa' visitaron colonias de la alcaldía Iztapalapa.

Si eres comerciante, te decimos dónde cambian los Vales Mercomuna por dinero, mientras que si hiciste tu registro en Octubre, te decimos qué documento debes tener listo para la recepción de este beneficio.

Recuerda que los cupones, cuya denominación puede ser de 100 o 50 pesos, tienen la finalidad de ayudar a las familias con su abasto diario.

¿Cuándo y dónde entregan Vales Mercomuna en CDMX este 2025? Esto sabemos

A través de redes sociales, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) dio a conocer el pasado sábado 6 de diciembre que entregan cartas invitación a los beneficiarios del programa de Vales Mercomuna.

A través de la misma estrategia de afiliación, "Casa por Casa", los funcionarios de SAPCI visitan a aquellas personas que hicieron su registro el pasado mes de octubre.

La entrega de Vales Mercomuna se hace en el Zócalo de Ciudad de México, durante un evento encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, sin que hasta el momento se conozca la fecha específica.

¡Con mucho entusiasmo tocamos a tu puerta! 🧑‍🎄



El equipo de la #SAPCI realiza la entrega de cartas invitación para que las y los beneficiarios de #MERCOMUNA acudan a recibir sus vales.



Si realizaste tu registro, mantente al pendiente de tu puerta.🚪#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/NNt2Z0pgsF — Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (@SAPCI_CDMX) December 6, 2025

¿Qué documento debes tener para poder acudir a la entrega de Vales Mercomuna?

Si resultaste seleccionado como beneficiario del programa de la ciudad de México, personal de la SAPCI te entregará una carta-invitación con fecha, hora y lugar de la entrega del apoyo de dos mil pesos.

Quienes no puedan asistir en la fecha y horas marcadas en la carta, deberán esperar una nueva carta-invitación con esta información actualizada.

Las personas que tengan dudas sobre los Vales Mercomuna 2025, pueden acercarse a la Calle Plaza de la Constitución 1, colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.

