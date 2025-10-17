¿Cuánto Tiempo Tengo para Gastar Vales de Despensa Mercomuna 2025? Este Día Caducan Cupones

Recientemente el programa social Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto (Mercomuna) de la CDMX entregó los primeros vales de despensa a sus beneficiarios, por lo que éstos tienen la duda sobre cuánto tiempo tienen para gastarlos y acá te decimos hasta qué día caducan estos cupones.

Si ya recibiste tu fajilla de vales Mercomuna 2025 y aún tienes dudas sobre cómo utilizar este dinero, en una nota previa te contamos dónde cambiar tus cupones con la lista completa de negocios asociados, al programa de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI).

Por otro lado, muchos capitalinos que aún no han podido hacer su registro al programa social Mercomuna CDMX, se han preguntado si hay inscripciones marcando al número de Locatel y dónde checar la disponibilidad en su alcaldía.

Video. ¿En Qué Consiste el Programa Mercomuna? Claves Sobre el Apoyo con Vales en CDMX

¿Cuánto tiempo duran los vales Mercomuna 2025?

Los vales de despensa que se entregaron a los primeros beneficiarios de 19 a 56 años del programa Mercomuna 2025 tienen una fecha de caducidad del 28 de febrero de 2026, es decir que quienes los recibieron en septiembre tendrán cinco meses para usarlos.

Noticia relacionada. ¿Cuánto Dan de Vales Mercomuna en Registro de Octubre 2025? Monto de la Fajilla que Recibirás

De esta manera, se espera que en la siguiente entrega de vales Mercomuna, el tiempo de duración de los cupones se modifique para que las personas tengan varios meses para utilizar este dinero.

Si fuiste de los primeros beneficiarios que recibieron su fajilla, aún tienes tiempo para comprar en los diferentes establecimientos que aceptan estos cupones e incluso guardarlos y utilizarlos para las fiestas decembrinas.

¿Dónde comprar con vales Mercomuna 2025?

Los cupones, que cuentan con una denominación de 100 pesos y 50 pesos, se pueden utilizar en diferentes tiendas de abarrotes, carnicerías, verdulerías y mercados públicos de la Ciudad de México para comprar alimentos y productos básicos.

Noticia relacionada. ¿Qué Piden para Registro de Vales de Mercomuna en Octubre 2025? Estos Documentos Necesitas

En las 16 alcaldías de la CDMX, hay comercios participantes en el programa social Mercomuna que aceptan los vales de despensa y los puedes identificar con una lona que cuenta con la leyenda "¡Aquí se aceptan tus vales Mercomuna!". Aquí puedes consultar la lista de negocios: https://sapci.cdmx.gob.mx/mercomuna

¿Cuánto dan de vales Mercomuna 2025?

De acuerdo con información del gobierno capitalino, se entregaron dos mil pesos en cupones de diferentes denominaciones, los cuales fungen como moneda local y pueden ser equivalentes a 100 o 50 pesos.

Cada fajilla que fue entregada a los primeros beneficiarios, cuenta con 9 vales equivalentes a 100 pesos y 2 vales equivalentes a 50 pesos.

Historias recomendadas