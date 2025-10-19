¿Cómo Sé si Recibiré Vales Mercomuna tras Registro en Octubre 2025? Este Documento Debes Tener

Durante todo el mes de octubre, la Ciudad de México tiene abierto registro para mujeres y hombres de 19 a 56 años a los Vales Mercomuna. La inscripción de nuevos beneficiarios se realiza casa por casa por personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPSI), por lo que en N+ detallamos qué sigue tras el registro, y cuál es el documento que hay que tener para recibir el apoyo económico.

Este programa busca fortalecer la economía familiar a través de la inscripción de uno de los miembros, quien recibirá los vales, que son canjeables en comercios locales inscritos en el programa.

De hecho durante este mes permanecerá abierto el registro a los Vales Mercomuna 2025 en la alcaldía Iztapalapa, por lo que la Casa de Gobierno CDMX Iztapalapa C hizo un llamado a los vecinos a estar atentos en sus domicilios. Toda vez que personal de la SAPSI pasará a las colonias a hacer los registros casa por casa.

¿Cómo saber si recibiré Vales Mercomuna tras registro? Este documento te entregarán

A aquellas personas de 19 a 56 años que sí recibirán los Vales Mercomuna les entregarán una carta-invitación donde se les informará el lugar y hora de entrega del apoyo económico.

Personal de la SAPSI será el encargado de entregar este documento a los beneficiarios en sus domicilios, días antes del evento. Quienes no puedan asistir en la fecha y hora establecidas, deberán esperar para recibir una nueva invitación con el horario y lugar actualizados.

Es importante recalcar que no hay entregas de vales en oficinas de Gobierno. Las últimas ocasiones se han realizado en el Zócalo de Ciudad de México, en un evento encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada.

¿Qué pasa si no ha pasado el personal de la SAPSI a entregarme la carta-invitación?

De acuerdo con la SAPSI, la incorporación de beneficiarios al programa de Vales Mercomuna 2025 se realiza por etapas, por lo que aquellas personas que ya recibieron una primera visita en la modalidad casa por casa, deben esperar.

La dependencia también pide a la población mantenerse pendiente de las visitas domiciliarias que realizan funcionarios de la Secretaría de Atención y Participación durante lo que resta del año o incluso durante 2026, sin dar a conocer una fecha específica.

¿Dónde se cambian los Vales Mercomuna en 2025? Link

Este apoyo económico que se entrega en vales con denominaciones distintas se puede canjear en mercados y comercios que se ubican en las 16 alcaldías de Ciudad de México, siempre que estén adheridos al programa.

Se pueden intercambiar por alimentos y productos básicos en carnicerías, verdulerías, entre otros. Para conocer el catálogo completo de comercios donde se pueden canjear estos cupones, puedes consultar este enlace con Comercios y sus Direcciones.

Al tratarse de un catálogo virtual, se puede buscar por alcaldía, colonia, giro del establecimiento o incluso nombre específico.

