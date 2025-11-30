25 Frases Cortas y Bonitas para Iniciar Diciembre 2025: Lista de Mensajes para Compartir

Con el fin de noviembre no solo inicia un mes más en el año, sino que también comienza el cierre del 2025. Luego de 365 días, muchas personas hacen un recuento de los propósitos alcanzados o de los que aún están en proceso. Por ello, si tú quieres cerrar el año con buenas vibras para ti y gente cercana, aquí te compartimos una lista de 25 frases para comenzar diciembre: cortas, bonitas y perfectas para compartir en tus redes sociales.

Este mes que comienza, el doceavo del año, es también una oportunidad para descansar con las vacaciones navideñas, así como para replantearte tus metas, sobre todo aquellas económicas, con la llegada del aguinaldo.

Lista de 25 frases para iniciar diciembre 2025

Al ser un mes tan significativo para muchas personas, ya sea por su gusto por las fiestas decembrinas, porque es sinónimo de vacaciones o porque representa el inicio del cierre de un ciclo, estas son 25 frases que puedes compartir para arrancar diciembre:

Diciembre, sorpréndeme bonito. Que este mes nos regale paz, calorcito y muchos “sí se puede”. Diciembre, sé gentil… ya estuvo bueno el año. Diciembre llega con frío, pero trae calor al alma. Diciembre, te recibo con gratitud y antojo de cosas buenas. Diciembre: puro cierre bonito y comienzos chingones. Que este Año Nuevo llegue con pura buena vibra. Navidad: el pretexto perfecto para apapacharnos más. Que en estas fiestas no falte el ponche, la risa y la paz. Que estas fiestas nos unan aunque sea a la distancia. Que lo bueno llegue a tiempo antes de que acabe el año. Que estas fiestas nos llenen de esperanza recargada. Diciembre, recuérdame que todo final trae un inicio. Que las luces del mes nos recuerden que todavía brillamos. Diciembre, dame tiempo y paz, con eso me arreglo. Que este mes llegue con abrazos que curan. Diciembre, te recibo con ganas de empezar de nuevo. Diciembre trae cuentas, cierres y pendientes, pero también esperanza. Que este mes sea la pausa bonita antes de lo que viene. Que la Navidad nos agarre rodeados de cariño y buen ambiente. Diciembre, te recibo con gratitud y antojo de cosas buenas. Diciembre: mes de cerrar ciclos y abrir corazón. Que la luz de este mes nos alcance a todos. Que este mes nos enseñe a querer más y preocuparnos menos. Diciembre, aquí andamos… sorpréndenos con cosas lindas.

