Aguinaldo de 25 y 30 Días en México: ¿Quiénes Por Ley Podrían Recibirlo?

A nadie le caería mal recibir un poco más de dinero por el aguinaldo, el derecho anual para las personas trabajadoras en México. Como te hemos informado en N+, la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que esta remuneración debe pagarse antes del día 20 de diciembre.

Desde su incorporación a la legislación laboral, en 1970, el monto mínimo de esta prestación se ha mantenido sin cambios durante más de cinco décadas. Actualmente, la norma laboral establece un pago equivalente a 15 días de salario, por lo menos.

En la Cámara de Diputados hay una nueva propuesta para actualizar esta prestación. El proyecto busca incrementar el aguinaldo hasta 30 días, a partir de un esquema que relaciona el monto con los años de servicio continuo del empleado en su centro de trabajo.

La iniciativa es impulsada por legisladores de Movimiento Ciudadano (MC).

Para entender el aumento al aguinaldo, te explicamos en qué consiste la propuesta que sin duda aliviaría el bolsillo de los trabajadores mexicanos a fin de año.

Video: Aguinaldo 2025: ¿Cómo Cuidar el Dinero y Cuándo es el Último Día para Recibirlo?

Noticia relacionada: ¿Cuánto Dinero Me Quita el SAT por Impuestos de Aguinaldo 2025? Esto es lo Que te Descuentan

¿Quiénes podrían recibir el aumento al aguinaldo?

El esquema de aumento de días de aguinaldo es progresivo. Este planteamiento garantiza que el monto refleje el tiempo de servicio y las condiciones actuales.

La propuesta de reforma al artículo 87 de la LFT establece un aumento por antigüedad. El plan de días de aguinaldo queda de la siguiente forma:

Años de Servicio Días de Aguinaldo Mínimo Primer año 15 días De dos a tres años 20 días De cuatro a cinco años 25 días Del sexto año en adelante 30 días

Noticia relacionada: ¿Más Dinero de Aguinaldo? Esto Dice la Propuesta que Busca Evitar Descuento de ISR

La propuesta busca mantener un mínimo de 15 días de aguinaldo durante el primer año de trabajo. A partir del segundo año, el incremento sube cinco días por cada dos años adicionales de servicio.

El trabajador necesita permanecer al menos seis años continuos en una misma empresa para lograr el pago de un aguinaldo completo de 30 días. Los legisladores argumentan que elevar el mínimo legal de esta manera no representa una carga desproporcionada para los centros de trabajo.

¿Por qué la propuesta de aumento del monto del aguinaldo?

La propuesta de aumento a 30 días toma fuerza porque el costo de vida aumentó de manera constante en las últimas décadas. Por ejemplo, la inflación acumulada entre 2000 y 2024 supera el 150%. Un aguinaldo congelado en quince días desde hace décadas ya no corresponde con las necesidades económicas actuales, indican legisladores de MC.

El aguinaldo funciona como un ingreso adicional que ayuda a los trabajadores mexicanos a cubrir gastos. Este recurso está pensado cono un soporte afrontar gastos indispensables al cierre del año laboral.

Actualmente, el sector público ya cuenta con una prestación más amplia. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) establece un aguinaldo mínimo de 40 días. Esta situación reaviva el debate sobre la brecha entre trabajadores públicos y privados.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Cae el Pago del Aguinaldo de la Pensión IMSS e ISSSTE?

No es la primera vez que se plantea aumentar el aguinaldo, por ejemplo, en 2022 se rechazó un proyecto por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en 2023 se reconoció un consenso político para avanzar en la reforma. Incluso se analizó la implementación gradual de la medida para evitar impactos en las empresas, pero la propuesta nunca se legisló

Actualmente, en 2025, el esquema de aumento progresivo de 25 días a partir del cuarto año y 30 días a partir del sexto año, es la base de la iniciativa que se analiza. La aprobación de esta reforma dependerá de los acuerdos en el Congreso.

Historias relacionadas:

CH