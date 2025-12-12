Nicolás Maduro Adelanta el Año Nuevo: En Venezuela Hoy Ya es 1 de Enero de 2026

Nicolás Maduro, no solo adelantó la Navidad 2025, como lo instauró desde hace 12 años cuando llegó al poder, si no que ahora, también adelantó el Año Nuevo.

Por eso, hoy en Venezuela, 12 de diciembre 2025, ya es 1 de enero de 2026, así lo estableció ayer Maduro. En conferencia donde firmó un decreto, Nicolás Maduro dijo:

Ya hoy es 2026, empezó tempranero porque ya todo lo que hagamos ahorita va a permitir que cuando amanezca el 1 de enero, vamos mirar, disparados en la construcción de la patria pacífica y próspera

También habló de la presión de Estados Unidos con el despliegue de fuerza naval militar en el Caribe.

En estas últimas 23 semanas de amenazas, cómo hemos avanzado, Diosito le doy gracias a Dios por habernos dado tanta fortaleza, tanas buenas ideas, y este pueblo tan valiente (...) que garantiza que Venezuela está en paz

La Navidad 2025 fue en octubre

El pasado 1 de octubre, Maduro dijo "Venezuela huele a Navidad a partir de este 1 de octubre", lo que señaló como "una tradición" ya del chavismo en favor del "derecho sagrado a la felicidad".

Desde 2013, cuando Maduro llegó al poder, decretó el inicio oficial de la Navidad. En 2023 fue el 1 de septiembre, mientras que en los últimos dos años fue el 1 de octubre.

