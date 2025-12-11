¡No bajes la guardia! Hasta el momento, México ha sufrido el embate de 20 frentes fríos desde el inicio de la temporada en septiembre 2025, pero aún faltan varios más de acuerdo con lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aquí te contamos cuántos frentes fríos se esperan entre diciembre 2025 y febrero 2026, para que tomes previsiones e incorpores medidas para proteger tu salud y la de tu familia ante las bajas temperaturas.

Y es que durante la conferencia de presentación de las acciones para la temporada invernal 2025-2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el titular del SMN, Fabián Vázquez Romaña, recordó que para esta temporada —que abarca de septiembre a mayo— se pronosticaron 48 frentes fríos.

¿Sabías qué?

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

¿Cuántos frentes fríos se esperan entre diciembre y febrero?

De acuerdo con el pronóstico del Meteorológico Nacional, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se pronostican 18 frentes fríos:

Diciembre: 7

Enero: 6

Febrero: 5

En lo que va de la temporada se han registrado 20 sistemas frontales: 4 en septiembre, 7 en octubre, 6 en noviembre y 3 en lo que va diciembre.

Actualmente, el frente frío número 20 se localiza sobre el noroeste del país, donde el SMN pronosticó para hoy, 11 de diciembre de 2025, rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para mañana se prevé que el sistema frontal adquiera características cálidas en el norte del golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional. Pero durante la tarde, el nuevo frente frío 21 se aproximará a la frontera norte de México.

Hasta el momento van 20 frentes fríos. Foto: SMN

Climatología en los siguientes meses

Vázquez Romaña además indicó que de diciembre a febrero se pronostican temperaturas mínimas por arriba del promedio, con temperaturas más cálidas de entre 0.5 y 3.0 °C y escasa precipitación en ZMVM.

Subrayó que durante 2025 prevalecieron condiciones cálidas y húmedas en el centro del país; las lluvias registradas mitigaron la sequía y contribuyeron al mejoramiento de la calidad del aire de la Megalópolis.

En tanto, Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, señaló que los factores climáticos y meteorológicos de esta temporada propician que en los meses de diciembre a febrero se emitan y aumenten las concentraciones de partículas PM10 y PM2.5.

Lo anterior “debido a la presencia de un mayor número de inversiones térmicas que evitan la dispersión de los contaminantes”.

Además, la quema generalizada de pirotecnia, el encendido de fogatas y la quema de residuos, dan lugar a que el 25 de diciembre y el 1 de enero se activen contingencias ambientales atmosféricas en diversas ciudades.

Con información de N+.

