Diciembre, el Mes de los Cielos Más Nítidos de Invierno: Últimos Eventos Astronómicos de 2025
N+
Conoce aquí el calendario de los últimos fenómenos astronómicos del año, incluida una superluna y una espectacular lluvia de estrellas
COMPARTE:
¿Sabías que diciembre es el mes de las noches más largas del año y de los cielos más nítidos del invierno? De acuerdo con la UNAM, sus cielos oscuros serán ideales para observar planetas y constelaciones invernales, pero también para maravillarse con los últimos fenómenos astronómicos de este 2025.
Y es que este mes traerá un cierre brillante para los amantes del firmamento, quienes podrán ver la espectacular “Luna fría” (la última superluna del año), la lluvia de meteoros Gemínidas, el inicio del inverno astronómico, entre otros.
¡Toma nota! Aquí te compartimos el calendario de los últimos eventos que engalanarán el cielo nocturno: qué día serán, a qué hora se podrán observar y qué tan fácil podrán verse desde México.
Noticia relacionada: ¿Cuándo Hay Luna Llena y Cómo Verla? Esta Es la Fecha de la Superluna Fría de Diciembre 2025.
¡Aléjate de las luces artificiales!
A través de su portal web, la Universidad Nacional Autónoma de México recomendó a la población buscar lugares alejados de luces artificiales y permitir que sus ojos se adapten a la oscuridad al menos 20 minutos.
Lo anterior para poder disfrutar de los grandes eventos astronómicos de fin de año, así como de las constelaciones de Orión, Tauro y Géminis, que dominarán el firmamento.
Este es el calendario que la Máxima Casa de Estudios compartió, incluida la hora aproximada del evento y la dirección de observación:
|Fecha
|Evento
|Hora
|Dirección
|Visibilidad
|4 diciembre
|Luna cerca de las Pléyades
|20:00–23:00
|Este
|Muy fácil
|4 diciembre
|Superluna (Luna llena fría)
|Desde 18:00
|Este-sureste
|Muy fácil
|7 diciembre
|Mercurio en máxima elongación oeste
|05:45–06:30
|Este-sureste
|Fácil
|7 diciembre
|Luna cerca de Júpiter
|22:00
|Este
|Muy fáci
|13–14 diciembre
|Lluvia de meteoros Gemínidas
|22:00–04:00
|Todo el cielo, radiante en Géminis
|Excelente
|20 diciembre
|
Luna nueva
|19:43
|Ideal para cielo profundo
|21 diciembre
|Solsticio de invierno
|09:03
|Cultural/astronómico
|22–23 diciembre
|Lluvia de meteoros Úrsidas
|00:00–05:00
|Norte
|Buena
|27 diciembre
|Luna cerca de Saturno y Neptuno
|19:00–22:00
|Suroeste
|Fácil (Saturno a simple vista)
|31 diciembre
|Luna cerca de las Pléyades
|22:00–23:30
|Este
|Muy fácil
Eventos astronómicos a detalle
- No te pierdas la “Luna Fría”: El 4 de diciembre, la Luna alcanzará su fase plenilunio a las 17:14 horas (tiempo del centro de México), mientras se ubica en la constelación de Tauro. Será la última superluna del año, es decir, cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra (perigeo). Por ello, el astro se verá un 7.9% más grande y 15% más brillante que una Luna llena promedio.
- Mercurio en su mejor momento: El 7 de diciembre será el mejor momento del año para observar a Mercurio, pues alcanzará su mayor elongación oeste, es decir, su punto de máxima separación aparente del Sol. Podrá distinguirse a simple vista como un punto brillante sobre el resplandor del alba.
- Encuentro de gigantes: El mismo 7 de diciembre, la Luna se acercará a Júpiter en la constelación de Géminis y ese acercamiento podrá verse en México durante la noche. No olvides mirar al cielo, pues el planeta será inconfundible incluso en ciudades con mucha iluminación.
- Espectacular lluvia de estrellas Gemínidas: Otro de los imperdibles de diciembre; entre los días 13 y 14, el cielo se llenará de los destellos de la lluvia de meteoros Gemínidas. Podrán observarse hasta 150 meteoros por hora en su punto máximo, y bajo condiciones ideales. Estas estrellas en el asteroide (3200) Phaethon, y se caracterizan por sus trayectorias lentas y colores intensos, que van del blanco al verde.
- Luna nueva: A las 19:43 horas del 20 de diciembre, también se podrá disfrutar de la Luna nueva, que ofrecerá las noches más oscuras del mes. De acuerdo con la UNAM, será el mejor periodo para observar objetos de cielo profundo, como la galaxia de Andrómeda, el cúmulo de las Pléyades y las nebulosas de Orión y de Tauro.
- Solsticio de invierno: El 21 de diciembre, el Sol alcanzará su punto más bajo sobre el horizonte y marcará con ello el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte. Se tratará del día más corto del año, en el que la luz solar durará menos de 11 horas en la mayor parte del país, mientras que en el hemisferio sur comenzará el verano.
- Lluvia de meteoros Úrsidas: Este fenómeno podrá observarse entre el 22 y el 23 de diciembre. Su radiante se encuentra en la constelación de la Osa Menor, y puede generar entre 5 y 10 meteoros por hora. “Este año las condiciones serán excelentes, ya que el pico ocurrirá dos días después de la Luna nueva”.
- Conjunciones de fin de año: A final de año, la Luna menguante se acercará a Saturno y también estará próxima a Neptuno, aunque este último solo será visible con telescopio. Justo el 31 de diciembre, la Luna creciente pasará nuevamente cerca del cúmulo de las Pléyades.
Historias recomendadas:
- ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes.
- ¿Aún no Tienes el Menú para Comer Hoy? Estas 3 Recetas de Platillos con Papa te Encantarán.
- Niños, en Peligro: Alerta por “Juegos y Emojis con Trampa” que Pueden Terminar en Abuso Infantil.
Con información de N+.
spb