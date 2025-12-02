¿Sabías que diciembre es el mes de las noches más largas del año y de los cielos más nítidos del invierno? De acuerdo con la UNAM, sus cielos oscuros serán ideales para observar planetas y constelaciones invernales, pero también para maravillarse con los últimos fenómenos astronómicos de este 2025.

Y es que este mes traerá un cierre brillante para los amantes del firmamento, quienes podrán ver la espectacular “Luna fría” (la última superluna del año), la lluvia de meteoros Gemínidas, el inicio del inverno astronómico, entre otros.

¡Toma nota! Aquí te compartimos el calendario de los últimos eventos que engalanarán el cielo nocturno: qué día serán, a qué hora se podrán observar y qué tan fácil podrán verse desde México.

¡Aléjate de las luces artificiales!

A través de su portal web, la Universidad Nacional Autónoma de México recomendó a la población buscar lugares alejados de luces artificiales y permitir que sus ojos se adapten a la oscuridad al menos 20 minutos.

Lo anterior para poder disfrutar de los grandes eventos astronómicos de fin de año, así como de las constelaciones de Orión, Tauro y Géminis, que dominarán el firmamento.

Este es el calendario que la Máxima Casa de Estudios compartió, incluida la hora aproximada del evento y la dirección de observación:

Fecha Evento Hora Dirección Visibilidad 4 diciembre Luna cerca de las Pléyades 20:00–23:00 Este Muy fácil 4 diciembre Superluna (Luna llena fría) Desde 18:00 Este-sureste Muy fácil 7 diciembre Mercurio en máxima elongación oeste 05:45–06:30 Este-sureste Fácil 7 diciembre Luna cerca de Júpiter 22:00 Este Muy fáci 13–14 diciembre Lluvia de meteoros Gemínidas 22:00–04:00 Todo el cielo, radiante en Géminis Excelente 20 diciembre Luna nueva 19:43 Ideal para cielo profundo 21 diciembre Solsticio de invierno 09:03 Cultural/astronómico 22–23 diciembre Lluvia de meteoros Úrsidas 00:00–05:00 Norte Buena 27 diciembre Luna cerca de Saturno y Neptuno 19:00–22:00 Suroeste Fácil (Saturno a simple vista) 31 diciembre Luna cerca de las Pléyades 22:00–23:30 Este Muy fácil

Eventos astronómicos a detalle

No te pierdas la “Luna Fría”: El 4 de diciembre, la Luna alcanzará su fase plenilunio a las 17:14 horas (tiempo del centro de México), mientras se ubica en la constelación de Tauro. Será la última superluna del año , es decir, cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra (perigeo). Por ello, el astro se verá un 7.9% más grande y 15% más brillante que una Luna llena promedio.

El 4 de diciembre, la Luna alcanzará su fase plenilunio a las 17:14 horas (tiempo del centro de México), mientras se ubica en la constelación de Tauro. Será la , es decir, cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra (perigeo). Por ello, el astro se verá un 7.9% más grande y 15% más brillante que una Luna llena promedio. Mercurio en su mejor momento: El 7 de diciembre será el mejor momento del año para observar a Mercurio, pues alcanzará su mayor elongación oeste, es decir, su punto de máxima separación aparente del Sol. Podrá distinguirse a simple vista como un punto brillante sobre el resplandor del alba.

El 7 de diciembre será el mejor momento del año para observar a Mercurio, pues alcanzará su mayor elongación oeste, es decir, su punto de máxima separación aparente del Sol. como un punto brillante sobre el resplandor del alba. Encuentro de gigantes: El mismo 7 de diciembre, la Luna se acercará a Júpiter en la constelación de Géminis y ese acercamiento podrá verse en México durante la noche. No olvides mirar al cielo, pues el planeta será inconfundible incluso en ciudades con mucha iluminación.

El mismo 7 de diciembre, la en la constelación de Géminis y ese acercamiento podrá verse en México durante la noche. No olvides mirar al cielo, pues el planeta será inconfundible incluso en ciudades con mucha iluminación. Espectacular lluvia de estrellas Gemínidas: Otro de los imperdibles de diciembre; entre los días 13 y 14, el cielo se llenará de los destellos de la lluvia de meteoros Gemínidas . Podrán observarse hasta 150 meteoros por hora en su punto máximo, y bajo condiciones ideales. Estas estrellas en el asteroide (3200) Phaethon, y se caracterizan por sus trayectorias lentas y colores intensos, que van del blanco al verde.

Otro de los imperdibles de diciembre; entre los días 13 y 14, el cielo se llenará de los destellos de la . Podrán observarse hasta 150 meteoros por hora en su punto máximo, y bajo condiciones ideales. Estas estrellas en el asteroide (3200) Phaethon, y se caracterizan por sus trayectorias lentas y colores intensos, que van del blanco al verde. Luna nueva: A las 19:43 horas del 20 de diciembre, también se podrá disfrutar de la Luna nueva , que ofrecerá las noches más oscuras del mes. De acuerdo con la UNAM, será el mejor periodo para observar objetos de cielo profundo, como la galaxia de Andrómeda, el cúmulo de las Pléyades y las nebulosas de Orión y de Tauro.

A las 19:43 horas del 20 de diciembre, también se podrá disfrutar de la , que ofrecerá las noches más oscuras del mes. De acuerdo con la UNAM, será el mejor periodo para observar objetos de cielo profundo, como la galaxia de Andrómeda, el cúmulo de las Pléyades y las nebulosas de Orión y de Tauro. Solsticio de invierno: El 21 de diciembre, el Sol alcanzará su punto más bajo sobre el horizonte y marcará con ello el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte. Se tratará del día más corto del año , en el que la luz solar durará menos de 11 horas en la mayor parte del país, mientras que en el hemisferio sur comenzará el verano.

El 21 de diciembre, el Sol alcanzará su punto más bajo sobre el horizonte y marcará con ello el en el hemisferio norte. Se tratará del , en el que la luz solar durará menos de 11 horas en la mayor parte del país, mientras que en el hemisferio sur comenzará el verano. Lluvia de meteoros Úrsidas: Este fenómeno podrá observarse entre el 22 y el 23 de diciembre. Su radiante se encuentra en la constelación de la Osa Menor, y puede generar entre 5 y 10 meteoros por hora . “Este año las condiciones serán excelentes, ya que el pico ocurrirá dos días después de la Luna nueva”.

Este fenómeno podrá observarse entre el 22 y el 23 de diciembre. Su radiante se encuentra en la constelación de la Osa Menor, y puede generar . “Este año las condiciones serán excelentes, ya que el pico ocurrirá dos días después de la Luna nueva”. Conjunciones de fin de año: A final de año, la Luna menguante se acercará a Saturno y también estará próxima a Neptuno, aunque este último solo será visible con telescopio. Justo el 31 de diciembre, la Luna creciente pasará nuevamente cerca del cúmulo de las Pléyades.

