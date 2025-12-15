Del Festejo a la Tragedia: Convivió Navideño Termina en Riña en Reynosa; Hay un Muerto

Un convivio navideño terminó en tragedia luego de una riña en la que uno de los asistentes murió en la colonia Loma Real de Jarachina Sur en Reynosa, Tamaulipas.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle San Antonio, muy cerca de la avenida Loma Dorada, la cual es considerada una vía principal y por lo tanto muy transitada.

Al lugar llegaron servicios de emergencias luego de un reporte en el que indicaba que una persona estaba inconsciente y presentaba varias lesiones. Por esta razón, personal de la Policía Municipal acudió al punto y confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió a tomar cuenta de los primeros indicios, así como el levantamiento del cuerpo para posteriormente llevarlo hasta sus instalaciones para realizar los análisis correspondientes.

¿Cómo ocurrió la riña en el convivio navideño en Reynosa?

Los vecinos indicaron a las autoridades que las personas que estaban en la vivienda realizaban un convivio navideño. De hecho, durante la noche escucharon música y a varias personas conversando.

Esto no se les hizo extraño, ya que son fechas en las que usualmente las personas tienen muchas reuniones para pasar los últimos momentos del año con sus seres queridos o amigos.

Sin embargo, durante la celebración escucharon varias detonaciones, las cuales confundieron con pirotecnia. De manera extraoficial, medios locales reportan que la riña ocurrió entre familiares.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que perdió la vida durante el convivio navideño; no obstante, las autoridades llevan a cabo las indagatorias para esclarecer el caso.

