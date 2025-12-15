Línea 3 Metro CDMX: ¿Qué Pasó en la Estación Viveros? Menor Resulta Herida al Caer de Escaleras

Una intensa movilización de servicios de emergencia se registró en la estación Viveros de la Línea 3 del Metro CDMX, cuando una menor de edad cayó de las escaleras y resultó lesionado; esto es lo que sabemos.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior de la estación ubicada en la alcaldía Coyoacán, cuando la adolescente de 17 años de edad sufrió un fuerte golpe en la cabeza luego de caer de las escaleras fijas.

Luego de atender la emergencia en el lugar, personal de Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), valoro a la joven y después de unos momentos determinaron que sus lesiones requerían de una revisión especializada.

Por ello, la menor fue sacada en camilla de la estación Viveros para ser enviada a un hospital ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

¿Cómo ocurrió el accidente en la estación Viveros del Metro CDMX?

Los testigos refirieron que la joven cayó de las escaleras fijas de la estación de la Línea 3, sin embargo, no proporcionaron detalles al respecto. En tanto, las autoridades del Metro CDMX no han emitido un pronunciamiento sobre este incidente en el que una menor resultó herida.

Este caso ocurre a tan solo unos días en el que al menos 12 personas terminaron con varias heridas luego de caer de las escaleras eléctricas de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, debido a que una mujer que llevaba varios bultos, perdió el equilibrio y derribó al resto de los usuarios como en "efecto dominó".

