Habrá Discoteca Gigante de Música Electrónica en Reforma para Fin de Año 2025; Así Será

Las autoridades capitalinas confirmaron que habrá una discoteca gigante de música electrónica en avenida Paseo de la Reforma para celebrar el cierre del 2025 en la Ciudad de México; así será.

De acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, la vialidad emblemática de la ciudad se llenará de luces y buen ambiente para despedir al año.

Este 31 de diciembre Paseo de la Reforma se convertirá en una pista de baile con la fiesta de música electrónica más grande del mundo, aseguró

Asimismo, indicó que este espacio será la oportunidad para tener un cierre de año espectacular “lleno de alegría, convivencia y cultura”.

¿Cómo será la discoteca gigante de música electrónica en Paseo de la Reforma?

De acuerdo con las autoridades la fiesta de música electrónica en Paseo de la Reforma busca convertirse en la más grande del mundo. Por ello, el 31 de diciembre a partir de las 18:00 horas, desde el pie del Ángel de la Independencia, los asistentes podrán adueñarse del espacio con sus mejores pasos de baile.

Retumbarán las más variadas propuestas de la electrónica para todas las edades, adelantaron

En la discoteca gigante de música electrónica para cerrar el 2025 en CDMX habrá:

El mejor sonido de México

Bailarines

Láser

(Será) Una celebración histórica

Se prevé que esta discoteca gigante superé el aforo de más de 200 mil personas que asistieron a la presentación de Polymarchs, quien hizo vibrar a la Ciudad de México con high energy hasta el amanecer.

¡Les invito a celebrar el cierre de este gran año en un espacio lleno de alegría, convivencia y cultura en la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/xQqgxIP6pC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 16, 2025

