Estados Unidos Reitera Advertencia a Aerolíneas sobre "Empeoramiento de Seguridad" en Venezuela

Estados Unidos reiteró su advertencia sobre el espacio aéreo de Venezuela. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) señaló que hay un “empeoramiento” en la seguridad para las aerolíneas que sobrevuelen el país sudamericano.

El anuncio llega después de que un avión de JetBlue denunciara que casi choca con una aeronave del Ejército de Estados Unidos .

denunciara que casi choca con una aeronave del de . Caracas ha perdido en las últimas semanas casi dos tercios de todos sus vuelos internacionales.

Estados Unidos reitera advertencia a aerolíneas que cruzan Venezuela

La FAA ha reiterado la advertencia emitida el pasado 21 de noviembre y declaró que hay un “empeoramiento de la situación de seguridad” en el espacio aéreo de Venezuela. La agencia gubernamental instó a las aerolíneas estadounidenses a extremar precauciones al sobrevolar el país. En el comunicado se lee:

Las amenazas podrían suponer un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo y/o los aeropuertos y las aeronaves en tierra.

El anuncio ocurre después de que la aerolínea JetBlue denunciara que un avión suyo estuvo a punto de colisionar con una aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense. El avión, que partió de la isla neerlandesa de Curazao, se encontró con una nave de reabastecimiento de combustible durante su ascenso.

Al respecto, el piloto de la aerolínea estadounidense señaló que su avión viajaba al aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York:

Pasó directamente frente a nosotros a menos de cinco millas [unos 8 kilómetros], quizás a dos o tres millas; era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso.

Aerolíneas mantienen cautela sobre vuelos hacia Caracas

Desde que Estados Unidos pidió a sus aerolíneas extremar precauciones en el espacio aéreo de Venezuela, Caracas ha perdido casi dos tercios de sus vuelos internacionales. Empresas como la colombiana Avianca han señalado que esperarán a que pasen las tensiones para reanudar sus vuelos.

Copa Airlines, por su parte, señaló que espera reanudar los viajes a Caracas el 15 de enero. En un comunicado, la aerolínea panameña explicó:

Copa Airlines informa que ha decidido extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 15 de enero de 2026, fecha en la que se estima que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa, incluyendo su sistema de aterrizaje por instrumentos.

En los últimos meses, Estados Unidos ha aumentado su presencia en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. En septiembre comenzó a bombardear lanchas presuntamente implicadas en el narcotráfico.

Para el mes de noviembre, envió su mayor portaaviones, el Gerald R. Ford, a la región. Venezuela ha denunciado estas maniobras, incluida la entrada de aviones caza a su espacio aéreo, como un asedio.

Con información de EFE y Reuters