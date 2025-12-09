Reportan Que Dos Aviones Caza F-18 de Estados Unidos Incursionaron en Territorio de Venezuela

Dos aviones caza F-18 de Estados Unidos habrían ingresado al espacio aéreo de Venezuela este martes 9 de diciembre. Así lo aseguró el diario Miami Herald.

Los aviones maniobraron por 40 minutos en el golfo de Maracaibo.

El ingreso al espacio aéreo de Venezuela ocurre a pocos días de que Estados Unidos recomendara a aerolíneas extremar precauciones al sobrevolar el país sudamericano.

Cazas estadounidenses sobrevuelan Venezuela

Según reportó el diario estadounidense, los dos aviones caza volaron en línea y realizaron maniobras por cerca de 40 minutos. El vuelo ocurrió a poco más de siete kilómetros de altura sobre el golfo de Venezuela.

Los dos aviones estadounidenses habrían cruzado los estados de Zulia y Falcón, al norte de Venezuela. Ambas entidades federativas son cruciales para la extracción de petróleo en Venezuela. Además, el estado de Zulia incluye el extenso lago de Maracaibo, uno de los cuerpos de agua dulce más grandes de Sudamérica.

El recorrido de los dos cazas habría sido visible en la aplicación aeronáutica FlightRadar24. En el mapa ofrecido por la app se aprecian las vueltas que dieron las aeronaves por el golfo de Venezuela, a 160 kilómetros al noreste de Maracaibo.

Continúan tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

La incursión ocurrida al mediodía del 9 de diciembre ocurrió a pocos días de que varias aerolíneas suspendieran temporalmente sus vuelos hacia Venezuela. La suspensión llegó tras una advertencia de Estados Unidos sobre los riesgos de sobrevolar el país sudamericano.

Venezuela ha denunciado un asedio estadounidense en el Caribe, incluidos los ataques contra lanchas venezolanas presuntamente ligadas al narcotráfico, así como la llegada del portaaviones Gerald. R. Ford.

Este portaaviones, el mayor de Estados Unidos, cuenta con aviones F-18 como los dos que sobrevolaron Venezuela este día. Se presume que las dos aeronaves despegaron desde este navío.

