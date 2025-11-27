Crisis de Vuelos a Venezuela: ¿También se Suspenden los Viajes desde México a Caracas?

Nueve aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelos hacia Venezuela. ¿Han sido cancelados los vuelos desde México hacia Caracas? Aquí la respuesta.

Venezuela amenazó a 6 aerolíneas con retirar sus concesiones para operar en el país si no reanudaban sus vuelos.

Aeroméxico canceló sus operaciones en 2016 en el país sudamericano debido a su entorno económico.

Aerolíneas suspenden vuelos a Caracas

El espacio aéreo de Venezuela se ha convertido en nuevo sitio de las fricciones con el gobierno de Donald Trump. El pasado 21 de noviembre, Estados Unidos lanzó una advertencia a sus aerolíneas para que extremaran precauciones al sobrevolar el país sudamericano.

La medida llevó a que nueve aerolíneas de otros países cancelaran sus vuelos desde y hacia Caracas:

Iberia , de España

, de España TAP , de Portugal

, de Portugal Avianca , de Colombia

, de Colombia Caribbean Airlines , de Trinidad y Tobago

, de Trinidad y Tobago GOL , de Brasil

, de Brasil Latam , de Chile

, de Chile Air Europa , de España

, de España Plus Ultra , de España

, de España Turkish Airlines, de Turquía

En el caso de las aerolíneas españolas, estas señalaron que la decisión se debe a una recomendación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España (AESA). Aunque las empresas aeronáuticas alegaron que estas suspensiones eran temporales, Venezuela puso un ultimátum de 48 horas y amenazó con que perderían el derecho a viajar al país sudamericano.

Este miércoles, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) revocó las concesiones a 6 aerolíneas: Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y GOL. Ante esta medida, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que agrupa a más de 300 aerolíneas, pidió al gobierno de Venezuela que reconsidere la medida.

La organización aseguró que sus afiliados tienen la intención de reanudar sus vuelos tan pronto sea posible. En el comunicado se lee:

IATA y sus miembros reiteran su voluntad de promover la cooperación y el trabajo conjunto para encontrar soluciones que garanticen la seguridad aérea y, al mismo tiempo, preserven la conectividad de Venezuela con el resto del mundo.

¿Se cancelaron vuelos a Venezuela desde México?

No se han cancelado vuelos a Venezuela desde México, ante la crisis con aerolíneas internacionales. No obstante, el motivo detrás de esto es que actualmente ninguna aerolínea mexicana opera vuelos directos hacia Caracas.

Aeroméxico dejó de operar sus vuelos hacia el país sudamericano en 2016. En su momento, la empresa señaló que “complejo entorno económico” le impedía seguir operando la ruta que había abierto tan solo cinco años antes.

En 2025, solo la aerolínea venezolana Conviasa opera vuelos que conectan sin escalas a México y Venezuela. La empresa creada por Hugo Chávez opera dos destinos directos desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas: el Aeropuerto Internacional de Cancún y Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estos vuelos no se han visto afectados por la actual ola de cancelaciones.

