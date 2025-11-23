Aerolíneas Cancelan Vuelos a Venezuela Tras Alerta por Despliegue Militar de Estados Unidos

Ningún vuelo con destino a Venezuela saldrá este lunes del aeropuerto de Madrid. Esta suspensión ocurre después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense. La Administración Federal de Aviación (FAA) instó a las aerolíneas a extremar la precaución al sobrevolar el país suramericano y el sur del Mar Caribe.

La FAA justifica su aviso por la existencia de una situación peligrosa en la región. Esta alerta coincide con el amplio despliegue militar de Estados Unidos en la zona, una acción que busca presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Washington afirma que su operación militar se dirige a combatir el narcotráfico.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro interpreta este movimiento como una amenaza de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen en Venezuela. La campaña contra el narcotráfico de Estados Unidos ha consistido en bombardear lanchas en el Caribe y aguas del Pacífico. Estos ataques dejan hasta el momento más de 80 muertos.

¿Qué compañías aéreas cancelan vuelos a Venezuela?

Varias aerolíneas confirmaron la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela, tomando la decisión a partir del sábado.

La española Iberia, que efectúa cinco vuelos semanales, fue la primera en decidir la suspensión. Canceló su vuelo programado para este lunes y evaluará la situación para decidir cuándo retoma las operaciones.

La portuguesa TAP informó la cancelación de sus vuelos programados del sábado y otro del próximo martes con destino a Venezuela.

La brasileña GOL dejó sin efecto los viajes previstos para este fin de semana. La compañía señaló que la decisión se limita a estas fechas por el momento.

La colombiana Avianca también canceló sus vuelos del sábado hacia Venezuela por ajustes operacionales. Avianca señaló que se mantiene evaluando la situación, al igual que otras aerolíneas.

Otras compañías que confirmaron la suspensión son la trinitense Caribbean y la chilena Latam.

La española Air Europa no ha procedido aún a la cancelación, pues su primer vuelo previsto es para el próximo martes 25. Un portavoz de la compañía explicó que la empresa está monitorizando la situación.

Aerolíneas Locales Mantienen Servicio

A pesar de las cancelaciones, las aerolíneas venezolanas Laser y Estelar informaron que operan con normalidad en Venezuela. La aerolínea venezolana Avior comunicó el sábado que mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales.

Mientras que la colombiana Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad. Estas empresas aéreas difundieron sus comunicados y canales de comunicación para sus clientes.

