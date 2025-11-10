¿Qué Está Pasando con los Aeropuertos de Estados Unidos? Causa de los Vuelos Cancelados

La operación en los aeropuertos de Estados Unidos atraviesa un periodo de serias dificultades en estos días, lo que se traduce en personas llegando tarde a sus destinos por la cancelación de vuelos.

El impacto en los viajes aéreos fue notorio. Solo este domingo, las cancelaciones superaron los dos mil vuelos. El portal de seguimiento Flightaware documentó que 2,225 vuelos se cancelaron en el transcurso de la jornada, y 7,522 sufrieron demoras.

Así que para entender qué está pasando en los aeropuertos de Estados Unidos en N+ te explicamos el por qué de la crisis.

Video: Cierre de Gobierno en EU No Afecta Vuelos Internacionales desde México

Noticia relacionada: Telescopio Detecta Señal de Radio desde el Cometa 3I/ATLAS: ¿Qué Significa el Hallazgo?

¿Qué pasa en los aeropuertos de Estados Unidos?

La causa principal de este problema es la escasez de controladores aéreos, una situación que surge a raíz del cierre del Gobierno federal, que a la fecha acumula más de 40 días.

Los aeropuertos que reportan los mayores problemas se encuentran en importantes ciudades del país. Entre ellos destacan el Aeropuerto Internacional de Atlanta, los de Newark y LaGuardia en Nueva York, y el Internacional de Chicago.

Las aerolíneas que registraron más cancelaciones y demoras son Delta, SkyWest, Republic y American Airlines.

La cadena CNN reportó que más de quince centros de control a lo largo del país informaron sobre esta escasez de personal. Las áreas con mayor afectación incluyen Nueva York, Washington DC, Atlanta, Nashville, Dallas y Chicago.

Los controladores aéreos son trabajadores considerados esenciales. Esto significa que deben presentarse a sus puestos de trabajo a pesar de no recibir su salario. A pesar de ello, cerca de 2,000 controladores aéreos solicitaron baja al servicio con diferentes motivos. El secretario de Transportes aseguró que el ritmo al que los controladores solicitan estas bajas es cada vez mayor.

Gobierno busca aplicar medidas de castigo pero también de compensación

La falta de controladores aéreos motivó al Departamento de Transportes a ordenar una reducción de hasta el 10% del tráfico aéreo en el país. El Gobierno advirtió que estos recortes podrían aumentar hasta un 20% si la situación no mejora en la próxima semana.

El secretario Duffy, alertó que la situación puede empeorar conforme se alargue el cierre del Gobierno. El escenario se torna más complicado ante la cercanía del fin de semana de Acción de Gracias, que representa una de las temporadas de viaje con mayor afluencia.

Duffy adelantó que esperan que la situación empeore aún más si no se desbloquea el cierre antes del martes, día programado para un nuevo pago a los controladores que no se efectuará si el Gobierno no reabre sus funciones.

El Senado mantuvo la sesión durante todo el fin de semana en un intento por alcanzar un acuerdo que ponga fin al cierre más largo en la historia del país, pero no se lograron los acuerdos.

Video: Caos Aéreo en EUA por "Shutdown": ¿En Qué Aeropuertos Hay Cancelación de Vuelos

Postura de Donald Trump ante la situación de los aeropuertos en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó medidas de presión y recompensa. Este lunes, Trump amenazó con recortar los sueldos a los controladores aéreos que se ausentan con el argumento de enfermedad. Por otro lado, prometió recomendar una bonificación de 10,000 dólares a quienes permanecieron en sus puestos sin recibir pagos durante los 41 días de paro federal.

Trump exhortó a los controladores a regresar al trabajo de inmediato, indicando que quien no lo haga sufrirá una reducción salarial importante. Advirtió que la falta de servicio generará una "mancha negativa" en los expedientes de los ausentes.

Video: ¿Qué Está Pasando en EUA con el ‘Shutdown’ o Cierre de Gobierno?: Análisis de Javier Tello

En el cuarto día de recortes en el tráfico aéreo por la escasez de personal, este lunes se cancelaron más de 1,600 vuelos y las demoras ya superaron las 3,300. El secretario Duffy fue enfático: "Solo se pondrá peor".

La actual crisis de controladores alcanzó su punto más alto el domingo, cuando la cifra de cancelaciones superó el límite del 10% anunciado por la FAA.

La Asociación Nacional de Controladores Aéreos, a través de su presidente Nick Daniels, pidió al Congreso que acelere los procedimientos para aprobar el nuevo acuerdo de financiación, el cual mantendrá al Gobierno abierto hasta el 30 de enero.

Historias relacionadas:

CH