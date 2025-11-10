¿Cuántos Vuelos se Cancelaron Hoy en Estados Unidos? Miles de Pasajeros se Han Visto Afectados

Este lunes, 10 de noviembre de 2025, varios vuelos fueron cancelados en Estados Unidos de América (EUA), lo que afecta a miles de pasajeros por cuarto día consecutivo.

Cabe recordar que continúan los recortes de vuelos provocados por el cierre del Gobierno estadounidense, además de la ausencias de personal de tráfico aéreo siguen causando estragos en la aviación.

¿Cuántos vuelos fueron cancelados hoy?

FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos indicó que más de 1,550 vuelos habían sido cancelados y 1,200 retrasados hoy lunes. Apenas ayer domingo, 9 de noviembre, 2,950 vuelos fueron cancelados y casi 10,800 retrasados en el peor día de interrupciones de vuelos desde que comenzó el cierre del gobierno el 1 de octubre.

La actual crisis de controladores llegó a su pico ayer domingo, cuando se canceló más del límite del 10% anunciado por la FAA, según la consultora de aviación Cirium.

Se prevé que la cercanía del festivo de Acción de Gracias a finales de mes, que marca una de las temporadas de viajes más ajetreadas del año, complicaría aún más la situación en los aeropuertos.

El presidente de la Asociación Nacional de Controladores Aéreos, Nick Daniels, destacó que a pesar de falta de pesronal, se ha logrado llevar a los pasajeros a tiempo.

El pasado fin de semana, los controladores aéreos garantizaron que más de 7.3 millones de pasajeros llegaran a tiempo. (...) Lo lograron a pesar de seguir operando con 3,800 controladores certificados menos de los que requiere el sistema.

La Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) anunció a partir del viernes pasado que reduciría hasta el 10% el tráfico aéreo en el país para reducir la carga de las torres de control por la escasez de profesionales, que en muchos casos han tenido que buscar otros empleos temporales para pagar sus cuentas.

Daniels pidió al Congreso que acelere los procedimientos para aprobar el nuevo acuerdo, aunque advirtió que la nueva fecha límite propuesta del 30 de enero "se acerca rápidamente".

